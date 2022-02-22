澳洲總理莫里森（Scott Morrison）今天表示，澳洲巡邏機17日遭中國海軍艦艇以雷射光束照射、「遭到威脅」時，是在行使他們的職權，駁斥中方稱澳洲軍機飛太近的說法。

澳洲國防軍一架P-8A「海神式」海上巡邏機（P-8A Poseidon）17日飛臨北部機場的進場跑道上空時，遭一艘中國海軍艦艇以雷射光束照射，機身被照亮，人命安全也遭危及。

莫里森今天告訴記者：「我們的偵察機擁有在專屬經濟區（Exclusive Economic Zone）飛行且密切注意接近者的權利，很遺憾它們遭到威脅。」

澳洲國防部表示，當時發出雷射光束的中國軍艦和另一艘解放軍海軍艦艇向東穿越阿拉弗拉海（Arafura Sea）。這片海域位於澳洲北部海岸和紐幾內亞（New Guinea）南部海岸之間。

北京表示，中國船艦有權進入國際海域。

中國國防部昨天說，澳洲軍機當時對中國軍艦投放聲納浮標，且與中國軍艦最近時距離僅4公里，是「惡意挑釁行為」。但澳洲國防部表示，中國軍艦以雷射光束照射時，澳洲軍機距離中國船艦7.7公里，其最近時的距離3.9公里，是目視檢查船艦時的標準距離。

莫里森表示，澳洲軍機當時是在「行使職權」，並重申要求中國解釋。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1110222