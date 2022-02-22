美國前總統川普自創的新社群媒體Truth Social周日午夜前在蘋果公司的應用程式商店App Store推出，這意味著自去年起遭各大主流平台封殺的川普可能華麗回歸社群網路。

周一凌晨Truth Social馬上就躍升成為蘋果App Store最熱門的免費app。對於事先預購的用戶，Truth Social將自動下載到用戶的蘋果裝置上。

用戶下載非常踴躍，許多人通報在該平台註冊帳號時遇到問題，或是被該平台以「需求量龐大」為由列入候補名單。

此前路透社報導，根據公司高層發出的貼文，川普Truth Social可能在周一美國「總統日」假期在蘋果店App Store獨家上架。

2021年1月6日在美國國會遭到川普支持者侵入後，川普被指控發布煽動暴力的訊息，並同時遭到推特、臉書和Alphabet旗下YouTube封殺。

根據去年10月發布的新聞，由美國前共和黨眾議員Devin Nunes領軍，Truth Social社群平台背後的新創公司「川普媒體科技集團」（Trump Media & Technology GroupTMTG）擬透過與空白支票公司Digital World Acquisition Corp（DWAC）合併，在紐約借殼上市，並將獲得DWAC以信託方式持有的現金2.93億美元，前提是DWAC股東沒有贖回股份。

此外，TMTG去年12月從私募股權投資公司籌得10億美元的承諾貸款（Committed Loan），但在與DWAC合併的交易完成之前，亦無法動用這筆資金。

根據此前披露的監管文件，美國證券交易委員會和美國金融業監管局已經對DWAC的交易活動進行審查，這項交易可能還需要幾個月才能完成。