《國際政治》進軍快速 俄坦克部隊烏東現蹤 11:422022/02/22 時報資訊 時報編譯張朝欽綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 在俄羅斯總統普丁正式承認烏克蘭東部兩地區為獨立的政治實體之後數小時，俄羅斯當地時間周二早晨，兩個分離地區之一的頓內次克市(Donetsk)的市區已經看見俄羅斯的坦克部隊蹤跡。頓內次克市區在過去數日從未見過坦克車。 路透記者也親見頓內次克市郊區出現一列列的軍用車輛。路透記者在該市邊緣看見5輛坦克，在市區另一端看見2輛坦克。 這些坦克上沒有印有任何部隊標記。但是普丁在簽署了與該兩地區的友好條約之後，已命令俄羅斯的維和部隊進行行動。 烏克蘭促安理會開緊急會 處理俄入侵威脅 俄羅斯大軍壓境 烏東前線居民收拾包袱準備逃難 #部隊 #俄羅斯 #頓內次克 #市區 #看見 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美國務卿布林肯：所有跡象顯示 俄羅斯即將入侵烏克蘭 05:482022/02/21 國際 國戰會論壇》美國操作「烏克蘭危機」的戰略邏輯（羅慶生） 00:002022/02/22 海納百川 G7將開視訊峰會談烏克蘭 料觸及台灣議題 10:472022/02/22 國際 俄承認烏東2共和國 美法英等要求安理會緊急會商 08:482022/02/22 國際 聯合軍演後俄軍駐烏邊界？普丁告訴馬克宏：結束後從白俄撤軍 05:432022/02/21 國際 《國際經濟》俄烏拽滿弓 股市重挫、聯準會升息2碼機率急降 10:342022/02/22 財經 俄羅斯擊殺5名越境烏克蘭偵察兵 烏軍則否認有人陣亡 22:542022/02/21 國際 普丁承認烏東2共和國獨立 下令俄軍入侵烏克蘭東部 06:222022/02/22 國際 《國際政治》普丁下令俄軍進駐烏東親俄地區 歐美同聲嗆制裁 09:432022/02/22 財經 拜登樂見普丁 前提是承諾不侵烏 04:102022/02/22 財經要聞 美下令撤出外交人員 布林肯：美公民立即離開烏克蘭 10:502022/02/22 國際 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。