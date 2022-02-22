在俄羅斯總統普丁正式承認烏克蘭東部兩地區為獨立的政治實體之後數小時，俄羅斯當地時間周二早晨，兩個分離地區之一的頓內次克市(Donetsk)的市區已經看見俄羅斯的坦克部隊蹤跡。頓內次克市區在過去數日從未見過坦克車。

路透記者也親見頓內次克市郊區出現一列列的軍用車輛。路透記者在該市邊緣看見5輛坦克，在市區另一端看見2輛坦克。

這些坦克上沒有印有任何部隊標記。但是普丁在簽署了與該兩地區的友好條約之後，已命令俄羅斯的維和部隊進行行動。