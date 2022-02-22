喬山(1736)與World Gym世界健身俱樂部跨界合作，打造居家健身新型態。這兩年受到疫情的影響，在家運動人口仍持續攀升，近來疫情穩定，使用者漸漸回到健身房及戶外運動，喬山1月家用健身器材營收下滑3成，但與2020、2019年及以前年度相比還是成長，顯見在家運動人口還是有在增加中。

喬山稍早之前就推出[email protected]新概念健身魔鏡，隨時隨地跟著明星級教練進行擬真一對一健身課程，消費者反應良好，全台第一大健身連鎖品牌World Gym首次推出線上課程，就選擇在「[email protected]與[email protected]」上架，第一波曝光超過200支影片，聚焦「宅健康族群」的需求。

喬山表示，家用通路持續擴張，家用產品軟硬體設計也持續升級，線上內容課程搭配健身魔鏡@mirror與飛輪車@cycle已拓展到歐洲及東南亞，也在高階的家用器材與美國知名內容品牌iFit策略聯盟搶市。此外，也攜手商用健身房客戶轉進家用的B2B2C，歐洲最大健身房連鎖Basic-Fit的B2B2C新通路已開賣，此銷售模式將延伸至其他健身房業者，挹注新動能。

展望2022年，喬山今年將全力衝刺商用市場，市場占比拉升加上產業復甦，將會是今年最大的營運亮點。家用及按摩椅事業積極推出新產品及進入新通路，預估家用有機會守平盤，按摩椅有機會小成長。