大陸澎湃新聞報導，大陸人力資源和社會保障部22日記者會，人社部養老保險司副司長亓濤指出，。2018-2021年，中央調劑制度實施四年間，共跨省調劑資金6000多億元，其中2021年跨省調劑的規模達到2100多億元（人民幣，下同，約合新台幣9135多億元），有力支持了困難省分確保養老金按時足額發放。

亓濤表示，中國養老保險制度上世紀90年代建立以來，從縣級統籌起步，逐步提高統籌層次。2020年底，各省分都實現了基金省級統籌統支，解決了省內地區間基金負擔不均衡的問題。但是，由於中國區域之間發展不平衡，經濟發展水準、人口年齡結構等存在差異，各省之間養老保險基金結構性矛盾日益突出，一些省分基金結餘比較多。但是一些人口老齡化程度比較重的省分，養老保險基金的支出壓力比較大。在這種情況下，需要盡快實現全大陸統籌，在全大陸範圍內調劑使用基金。

亓濤表示，2018年7月，建立實施了基金大陸中央調劑制度，適度均衡了省際之間養老保險基金負擔，邁出了全大陸統籌的第一步。2018-2021年，中央調劑制度實施四年間，共跨省調劑資金6000多億元，其中2021年跨省調劑的規模達到2100多億元，有力支持了困難省分確保養老金按時足額發放。按照中共中央、國務院的決策部署，從今年1月開始，實施養老保險全大陸統籌。

亓濤表示，全大陸統籌制度實施後，將在全大陸範圍內對地區間養老保險基金當期餘缺進行調劑，用於確保養老金按時足額發放，這就在制度上解決了基金的結構性矛盾問題，困難地區的養老金發放更有保障。人社部將會同有關部門加強全大陸統籌調劑資金的管理，確保基金安全、調撥順暢。

亓濤表示，全大陸統籌制度實施以後，將建立中央和地方政府的支出責任分擔機制，中央財政對養老保險的補助力度不會減小，將保持穩定性和連續性。在此基礎上，地方政府的支出責任將更加明確，各級政府的責任都將進一步壓實。同時，全大陸統籌以後，通過加強對養老保險政策、基金管理、經辦服務、資訊系統等方面的統一管理，將有利於進一步提升整體保障能力，增強制度的統一性和規範性，更好地確保養老金按時足額發放，為參保企業和參保人員提供更加方便、快捷的服務。