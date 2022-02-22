大考中心今舉行考試委員會議，討論今年學測違規事項。有考生在答案卷上畫比薩斜塔及哆啦A夢，被扣減1級分；同時有考生被檢舉在考試時使用手機，並有4名證人證實，不過監考老師沒看到，整件事有人證、沒事證，另擔心形成故意陷害狀況，因此決定不扣分。

此外，今年學測首度實施考生要在答題卷的「確認後考生簽名」欄以正楷簽名，不過竟然高達5766人次、占0.84％考生未做到。大考中心主任周兆民說，從109年起就不斷宣導111年起的學測、分科測驗中，考生要在答題卷的「確認後考生簽名」欄以正楷簽名，這次有5766位考生未做到，他們將被扣減1級分。

大考中心22日舉行考試委員會議，討論學測違規情形，主任委員周兆民公布考生在試卷上塗鴉的案例，並決議該考生扣一級分。（鄧博仁攝）

考生在學測答案卷上畫比薩斜塔及多啦A夢，該科被扣減1級分。（林志成攝）

每年升學考試都有考生在答案卷上書寫與作答無關的文字或符號，今年學測也不例外，有考生在答案卷寫「辛苦老師們了」的文字，還有考生畫了比薩斜塔及哆啦A夢的圖像，畫工相當細緻，但已違規，均被扣1級分。

今年有853件考生違反試場規則事件，其中未攜帶有效證件應試396件、占46.42％，均被扣1級分；考試鈴響後行動電話未完全關機有169件、占19.81％，均被扣3級分；考生將行動電話或其他物品放在抽屜、桌椅下，有89件、占10.43％，均被扣2級分。

今年有一個特殊案例，一個考生在英語科考試後，被其他考生檢舉考試時使用手機，但兩位監考老師並沒發現。接下來的國綜考試後，監考老師收完了所有答案卷，試務人員要所有考生不要離開，立即調查被檢舉考生周遭的8位考生，是否有在前一節英文考試時看到被檢舉人使用手機，結果有4個人說有看到。同時，被檢舉人此時也從身上拿出關機的手機。

也就是，在英文科考試時，考生是否使用手機，有人證、無物證。考試委員討論認為，這個在英語考試的違規如果成立，那可能會助長檢舉風氣，會產生可怕的後遺症，那就是許多同學聯合起來陷害一個人。有鑑於此，這位考生被判定在英語科不違規。

不過大考中心主任周兆民表示，這位被檢舉的考生，在國綜考完後，當場被查到身上有帶手機，明顯違反試場規則，他的國綜這一科被扣減2級分。

此外，今年有考生考試時剪指甲，原本依規定應該扣減2級分，但後來調查發現，她使用的是不會發出聲音的迷你修眉剪，不影響到其他考生作答，最後決定不扣分。

還有在自然科考試時，監考老師在查驗有效證件時，發現一位考生的健保考上有兩個英文字，可能涉及舞弊。不過最後確認，這兩個英文字是藥名，考生去看診時，醫生寫上去的，提醒其他醫生此人對這兩種藥物過敏，大考中心最後決定不扣分。