寒流走了、氣溫逐漸回升，不過下雨的情況還沒那麼快趨緩，大陸冷氣團持續發威，週四之前都還是濕濕冷冷的天氣。不過，壞天氣不影響春櫻盛開，2022陽明山花季正式開幕，陽明山地區實施交通管制。

「花見春櫻」2022陽明山花季展期自即日起至3月20日，為期1個月的花季活動，因應疫情，「陽明山花季」FB粉絲專頁在每週五定期更新陽明公園最新花況，在家也能像親臨現場欣賞櫻花的美。

陽明山花季今年結合三麗鷗明星雙星仙子設置打卡裝置，有包括寒櫻、山櫻花、八重櫻、昭和櫻和吉野櫻等櫻花，還有平戶杜鵑及金毛杜鵑正陸續綻放。

另外，陽明山花季與各大業者合作，在花季期間可以到53個友善店家消費享有優惠折扣。

由於陽明山地區路幅有限，花季期間實施交通管制，提供賞花公車服務，開車族將車輛停放在福林公園及百齡高中停車場提供轉乘優惠，闢駛花季專車124及130與131路。

例假日擴大實施仰德大道交通管制，上山管制點為復興橋頭、至善路二段1巷巷口，管制時段延長為上午7時至下午4時，下山管制點為陽明路一段中橫街口，管制時段為下午2時至6時；平常日自花鐘至陽金公路實施往北單行，假日擴大自湖山路一段沿花鐘至陽金公路實施往北單行；紗帽路於中橫街以北之路段禁止車輛進入，陽金公路於北往西方向禁止右轉湖山路一段；其餘路段請依現場員警指揮及標誌標線行止。