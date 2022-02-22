漢神巨蛋購物廣場於新春期間推出的「幸虎好運福氣袋」，祭出市價65.9萬的HYUNDAI The All-New VENUE GLA單色版1.6L汽車一台，還有總價值近百萬的福氣袋獎項，販售份數近7千份，受到廣大民眾喜愛！

而眾所期待的最大獎項-市價65.9萬HYUNDAI The All-New VENUE GLA單色版1.6L汽車也於大年初一經由直播抽出幸運得主，由家住左營的鐘先生抱走大獎，鐘先生表示其平時即經常至漢神巨蛋逛街、用餐，1/23當天傍晚帶妻子女兒前來用餐，便買了一份福氣袋試試運氣，鐘先生也提及以往每年都會至漢神巨蛋購買春節福氣袋，今年一如往常購買了一份會員500元的福氣袋，沒想到今年會員加碼的2張摸彩券真的讓他抽中汽車，直呼太幸運了！鐘先生也相信福氣袋的好運能延續整個虎年。

沒抽中大獎的消費者別失望，也別急著丟掉摸彩券。即日起~2/28（一）期間可持未中獎的摸彩券兌換「福虎生風總抽獎」抽獎券一張，有機會抽中市價89900元SUPER SOCO電動機車-TSX紅銀色1台及3C用品、餐券等眾多獎項，分享更多好運給民眾。

此外，漢神巨蛋也搶搭燈會熱潮，祭出雙重專屬優惠，第一重優惠：即日起憑高雄燈會碼即可折抵停車優惠2小時、第二重優惠：2/26（六）~2/28（一）期間憑到高雄左營站高鐵票即可至6F服務中心兌換「大吉虎」小提燈，限量400份，兌完為止，來高雄賞燈會也千萬別錯過漢神巨蛋提供的多項優惠！