抓住草莓季的尾巴，85度C推出「草莓季甜蜜大賞」從2月22日至3月7日，連續14天超殺優惠，包括草莓牛奶第二杯半價，平均一杯只要48元、另外草莓季切片和麵包坊新推出的草莓生乳包、繽紛草莓全都第二件八折，以價低者折。

85度C草莓系列甜品向來受消費者歡迎，今年1月6日上市的三款草莓季切片，「雪莓乳酪」切片售價58元、「草莓甜心」切片售價55元、「莓果巧克」切片售價65元，使用當季新鮮草莓，搭配來自法國著名諾曼第產區的愛樂薇乳製品，綿密與濃郁風味，成功擄獲民眾味蕾，不到兩個月的時間，總銷售達12萬片蛋糕，營業額達7百萬元。

2月22日至3月7日草莓季甜蜜大賞，85度C加碼回饋消費者，包括蛋糕、飲料、麵包部分都有優惠。其中一月份上市的三款草莓季切片，全部第二件八折（價低者折），最低組合價只要99元就能買到新鮮草莓切片蛋糕。

還有大人、小孩都喜歡的草莓牛奶中杯原價64元，加入整顆香甜草莓與濃醇鮮奶現打製作而成，豐富的草莓果香，剛剛好的黃金比例，滑順微涼的果昔口感，粉嫩色系最適合品嘗的入春飲品，一喝就上癮，2/22起，第二杯半價，等於一杯只要48元，超級優惠。

另外全台麵包坊也推出兩款新品，嚴選法國諾曼第的愛樂薇鮮奶油，還有五星級甜點店專用的義式傳統乳酪MASCARPONE，帶有微甜滑順口感，搭配柔軟Q彈的布里歐麵團製成，每一口鬆軟輕盈令人難以懷，其中「草莓生乳包」售價45元，外型圓巧可愛，內餡是一顆顆碩大草莓和特調奶霜完美結合。如果喜歡多一點層次風味，「繽紛草莓」則是再添加酥脆口感的酥菠蘿在內餡，售價同為45元，優惠期間同樣也是第二件八折。