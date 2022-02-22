凱基證券在資本市場及國際金融的專業能力，再次獲得國際專業評比機構及業界高度肯定。國際財經媒體財資雜誌（The Asset）公布最新年度資本市場評比（The Asset Triple A Sustainable Capital Markets Country&Regional Awards2021），凱基證券獲頒「台灣最佳併購案財務顧問」（Best M&A adviser）、「台灣最佳企業及機構財務顧問」（Best Corporate and Institutional Advisor–Domestic）兩大獎。

凱基證券債券承銷實績出色，2021年辦理台幣債券承銷金額達新台幣1066億元、外幣計價國際債券承銷金額達4677百萬美元，合計承銷金額約為新台幣2376億元，市占率達12.52％，為國內市占率第一名之債券承銷商。

凱基證券積極響應政府推動ESG，參與綠色債券、社會責任債券及永續發展債券之推動，2021年完成台灣首例企業社會債券-遠東新世紀無擔保普通公司債的承銷發行，協助企業順利募資、投入推動社會福祉相關項目；同時協助中租控股旗下仲利國際租賃有限公司首次於境外成功定價境外美元債，使其籌資工具更多元化。

凱基證券亦整合集團子公司凱基亞洲之資源於香港參與亞洲境外債券承銷業務如：中銀澳門分行境外人民幣債券、中國招商銀行境外美元債券等，積極擴展海外承銷業務，提供投資人更多樣化的投資選擇。

凱基證券連續三年獲財資雜誌頒發「台灣最佳併購案財務顧問」獎項。在2021年成功協助泰國國家石油公司完成私募投資台灣美時化學製藥公司，於跨國併購業務上扮演重要推手；另協助企業推動轉型升級或策略聯盟，追求永續經營發展亦不遺餘力，如協助國巨集團相關組織重組併購、佳世達集團多項投資併購、強茂公開收購凡甲、鈺叡公開收購菱光、安富國際公開收購東友、神基分割轉型投控、新纖收購新科光電等案。