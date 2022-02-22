集保結算所22日表示，因應金融科技趨勢及配合金管會推動零接觸金融服務，加上近來民眾受疫情影響，改採線上申請查詢集中保管有價證券資料之需求，集保結算所「投資人集保資料查詢系統」之優化服務，業已分階段完成，提供民眾更多元及便利之查詢方式。

第一階段優化，除原有可透過電腦申請，新增iPad、平板等行動裝置之申請管道；另提供父母代理未成年子女查詢資料，以及繼承人查詢被繼承人資料二項服務，申請人只需上傳內政部網站申請之電子戶籍謄本或繼承人案件戶籍謄本，經驗證並確認法律關係後，即完成申請。此項優化措施自110年1月4日上線施行後，110年之網路查詢人數，相較於109年已成長超過5倍。

第二階段優化，則為新增身分辨識及確認法律關係機制，針對民眾反映未普遍持有自然人憑證、證券商下單憑證之情形，110年11月1日起，新增行動裝置得以內政部TW Fido之生物辨識機制登入申請查詢，另自111年1月4日起，持有21家銀行核發之晶片金融卡，也可透過電腦申請查詢。

而為簡化父母透過網路申請未成年子女資料之流程，集保結算所申請成為國發會MyData平臺之服務提供者，原來父母須先透過內政部網站申請下載電子戶籍謄本，再上傳驗證之程序，已可直接透過集保系統串接MyData平臺，於完成身分認證並同意將內政部之親屬關係資料傳送至集保結算所後，即完成申請，申請過程無斷點，更為迅速便利。

集保結算所朱漢強總經理表示，因國人普遍持有晶片金融卡，因此，新增晶片金融卡作為數位身分識別機制，並配合MyData平臺傳遞資訊的服務，不僅回應投資人之需求，並且大幅提升查詢之便利性，為達共同防疫之目的，民眾若有查詢有價證券之需要，可多透過線上方式申請辦理。