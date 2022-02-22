目前已經試營運的台南三井Outle，將在2月25日正式開幕，成為全台第7座樓地板面積逾萬坪的大型Outlet，即將迎來人潮與錢潮，讓周邊房市發展也備受看好，包括遠雄明日讚、佳展建設佳展大展、達麗建設國家強棒、以及晶悅國際的晶悅首發，房價每坪已經站上2字頭。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示22日表示，根據台灣房屋集團統計，全台大型Outlet的周邊房市行情，除了台中三井、麗寶及高雄義大因地處郊區，周邊住宅交易量不多之外，其他包括林口三井Outlet、桃園華泰名品城，以及1月才從大魯閣草衙道改裝的高雄SKM PARK，近3年房價都呈現上漲表現，平均漲幅從3.6％到16.8％不等。

她說，住家附近有Outlet，似乎成為助漲房市發展的推手之一，也讓人對台南三井Outlet周邊未來房價走勢充滿想像。

張旭嵐指出，Outlet進駐是提升區域生活機能的紅利，「公共建設」、「產業與人口進駐」、「新建案推動」相輔相成，更是帶動房市向上的重大要素，像桃園華泰、林口三井、高雄SKM PARK及台南三井的共通優勢，就是擁有高鐵或捷運、台鐵等軌道交通機能，而桃園華泰所在的青埔高鐵特區與台南三井高鐵特區，都屬於新興重劃區，隨著重劃開發，公共建設到位、商場產業進駐，躍升為各大建商的推案重鎮，逐步從「長草」、「長房」的草創期，迎向「長人」的穩定期，房市發展也逐年有利，雖然台南三井周邊生活機能還未臻成熟，對購屋族尚有抗性，但展望未來，仍可期待。

台灣房屋趨勢中心經理李家妮指出，觀察台南三井Outlet所在的高鐵特區，目前尚處長房期，特區內僅有的4場建案，都是預售，根據內政部實價揭露，包括遠雄建設推出的「遠雄明日讚」、達麗建設的「達麗國家強棒」，還有「佳展大展」及「晶悅首發」，2021年平均預售成交單價都已站穩2字頭，每坪最高成交價更衝上29萬元，離3字頭路不遠矣。

李家妮指出，其中之一的預售案「佳展大展」，2021年6月的9樓戶，以每坪19.6萬元成交，扣除車位後總價849萬元，同年12月，同棟同格局的4樓戶，成交價已漲至每坪26.5萬元，不含車位的總價1148萬元，時隔僅半年，?坪價差近7萬元。

台灣房屋土帝公加盟店東薛大川表示，受惠南科效應及台南公共建設題材不斷，台南除了較偏遠的山線行政區外，各地房市交易都相當熱絡，加上缺工缺料使建築成本不斷高漲，一些具備發展潛力的區域，預售屋的「未來價」已經都比市區成屋還高了。

薛大川指出，台南高鐵特區不但是交通樞紐，也是「沙崙智慧綠能科學城」所在的產業重鎮，目前綠能科技示範場域啟用，中研院南部分院、陽明交通大學台南校區等產業單位也陸續進駐，大台南會展中心亦已完工，4月將首展啟用，未來該區將與南科串連為產業廊道，成為啟動台南經濟的重要引擎之一，也將帶動大量就業人口移入。

如果再加上特區雙鐵共構，且鄰近86快速道路，可串聯國道，利多相當豐沛， Outlet進駐更是錦上添花，他說，在眾星拱月之下，高鐵特區近2年的預售交易已逾上千筆，是全歸仁區成屋交易量的將近1倍，除了吸引不少投資族置產規劃出租，也深受鄰近仁德、關廟及歸仁等在地換屋族青睞，使房市價量齊旺。