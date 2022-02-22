「大菊為重」引綠營砲轟 柯文哲：這太奇怪了

民眾黨台北市議員擬參選人黃瀞瑩和楊寶禎因為「大菊為重」，遭綠營從上到下砲轟。身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲22日表示，每天做事都不及了，不需要勞動行政院長回應一個地方議員擬參選人的話，這太奇怪了，不合比例原則。

黃瀞瑩近日針對監察院一篇批評北市政府輕忽北農疫情的報告PO文反擊，同為市議員參選人的楊寶楨留言表示，「大菊為重」，黃瀞瑩則回應，「再重也要好好調查真相啊！」遭綠營猛烈砲轟。

柯文哲今早出席「台北購起來」總抽獎活動時指出，台灣有很多事要做，像今天早上開會討論市府效率要提升做精實管理，每天做事都來不及了，有需要勞動行政院長去回應一個地方議員擬參選人的講話？這太奇怪了，不合比例原則，還是平常心、做該做的事，希望國家可以正常一點，現在看都不太正常。

此外，日前監委調查北市幾個案子一度想找柯文哲到監院說明，結果反而監察院長陳菊出手踩剎車。柯文哲今回應說，我們希望司法是公平的，可被人民信任，所以是就是、不是就不是、該傳訊就傳訊，平常心這樣就好了。