寒流挾鋒面來襲，全台從上周六（19日）開始又濕又冷，洗好的衣服也晾不乾，家事達人陳映如在臉書分享快速乾衣的四大撇步，除了常見的用烘衣機烘衣、除濕機晾衣外，還有把衣服放紙袋，拿吹風機吹做出迷你烘衣機，衣服厚的地方也可以用熨斗處理速乾。
陳映如日前在臉書傳授快速乾衣的四大方法，第一，若衣服材質是可以烘的，用烘衣機烘乾速度最快，如果想再快一點，可以放一條乾毛巾，這神物幫忙吸水縮短烘衣時間。
倘若是不能烘的衣服，陳映如則建議用第二招，把衣服掛室內，用除濕機除濕或者用電風扇吹幫助晾乾，有些除濕機還有乾衣功能可選擇，能乾得更快。
如果是上班急著要穿，陳映如教第三招，把衣服放入紙袋，吹風機的出風口對準袋口然後抓緊，直接對著袋內吹風，等於自製一個小型烘衣機，但這只能處理少量衣物，且一定要用紙袋濕氣才能散出。
最後陳映如分享第四招，如果衣服已經乾得差不多，但有些厚的地方沒乾，可以用熨斗或吹風機吹。提醒使用熨斗時要把蒸氣關掉，才能達到乾燥效果。
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