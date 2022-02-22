花蓮縣長徐榛蔚今參加原民會「原住民族語言發展會議」，嘗試使用南勢阿美族語致詞，藉以鼓勵更多族人勇敢開口說族語。（羅亦晽攝）

總統府發言人谷辣斯·尤達卡也用族語鼓勵每一位族人，不要害羞，勇敢說族語，讓語言能傳承下去。（羅亦晽攝）

原住民族委員會今在花蓮舉辦「原住民族語言發展會議」，縣長徐榛蔚受邀參與，嘗試使用南勢阿美族語致詞，不過疑因緊張，出現一些小「凸槌」，但全場卻還是給予她歡呼與掌聲，更有人大喊「縣長我愛你」，令她會心一笑，順利完成近3分鐘的致詞。

原民會響應221世界母語日，昨起一連2天在花蓮美侖大飯店舉辦「原住民族語言復振頒獎典禮暨發展會議」，昨進行頒獎典禮，由行政院長蘇貞昌親頒12個獎項予獲獎者，今則是族語發展會議，由原民會主委夷將．拔路兒主持，邀請機關首長及原住民族傳統領袖分享帶領部落營造族語環境的經驗。

縣長徐榛蔚上台致詞時，先是用南勢阿美族語向與會者問好並介紹自己，接著在用族語表示，「母語是世界上最美麗的聲音，她將全力推動親近喜愛族語友善運動，讓族語學習無障礙，人人愛說族語，振興族語大家一起來，我們加油」，最後再祝福大家身體健康。

不過徐榛蔚在近3分鐘的致詞過程，疑似過於緊張，有些段落講得不太流暢，發音不太正確，不過現場的族人在她出錯時，仍給予她最大的歡呼與掌聲，鼓勵她勇敢地說族語，最後還有人大喊「縣長我愛你」，讓她會心一笑，用族語回覆「謝謝」。

徐榛蔚表示，族語對每個族群十分重要，它是我們的母語，也是文化的母親，每個族群都希望母語能代代相傳。過去原民會副主委林碧霞擔任花蓮縣府原民處長時，即全力推動原住民文化藝術，而中央近年則是全面推動族語保母及幼托沈浸式教學，讓更多團體認識族語，且文健站等，也是以部落族人服務族人的方式，讓族語透過耆老傳承給年輕人。

此外，今在族語發展會議上，播放一段由總統府發言人谷辣斯·尤達卡用族語鼓勵各族人說族語的影片，她說，「我們是阿美族，就要講阿美族語言，總統和副總統也要我們說自己的語言，我們不要害羞，要把語言傳承下去」。