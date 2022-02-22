俄國總統普丁21日宣布，他將簽署協議，承認烏東分裂地區的盧甘斯克人民共和國（LPR）及頓內茨克人民共和國（DPR）為獨立實體。前《環球時報》總編輯胡錫進今（22日）在「胡錫進觀察」微信公眾號發文評論，以「昨夜，烏克蘭局勢翻開了新一頁」為題，指烏克蘭局勢持續緊張，但俄承認那兩個地區獨立，是打破僵持的行動，普丁在北京冬奧會結束一天后，拉開了在歐洲重新洗牌的帷幕。

胡錫進說，普丁21日晚上正式簽署法令，承認烏東地區兩個俄羅斯族人建立的共和國為獨立國家。在這之前他召集了俄羅斯聯邦安全會議，參會的該會議副主席梅德韋傑夫、俄國家杜馬主席沃洛金、俄聯邦委員會主席馬特維延科、俄總理米舒斯京等這些俄最有權力的人絕大部分要求立即承認盧甘斯克人民共和國（LPR）及頓內茨克人民共和國（DPR）兩個地區獨立。

胡錫進指出，烏克蘭局勢持續緊張，但俄承認那兩個地區獨立，是打破僵持的行動，普丁在北京冬奧會結束一天后，拉開了在歐洲重新洗牌的帷幕。他說，這比2014年俄羅斯「收回」克里米亞的衝擊力要大得多，烏東是烏克蘭工業發達地區，人口也多，加起來約700萬，如果說烏克蘭丟克里米亞相當於斷了一個關鍵的拇指，丟烏東上述地區則至少相當於砍掉了一隻胳膊。

胡錫進說，烏克蘭很難不做任何對抗，但如果基輔派軍隊阻止獨立，發起戰爭，普丁的大軍一定會揮師進入烏克蘭，並且有可能「一不做二不休」，推翻基輔政權，那將是歐洲二戰後最大規模的戰爭，「普丁要阻止北約繼續東擴，並警告烏克蘭不得加入北約，他在用實際行動展現俄羅斯的這一戰略決心」。

胡錫進稱，法國總統馬克宏宣布普丁和拜登已經原則同意舉行一次峰會，但拜登手裡沒有「同花順」。現在油價很高，莫斯科不懼怕美國的制裁，至少他們在一段時期裡完全扛得住。

胡錫進說，這是北約東擴搞到俄羅斯家門口時普丁發起的戰略反彈，莫斯科的戰略意志壓倒了華盛頓。接下來局勢怎麼走，高度不確定。但這不會是普丁的最後一步棋，莫斯科仍不會允許烏克蘭加入北約，這更像是普丁的警告性行動，告訴拜登和北約，他不是在開玩笑。

胡錫進在文末指出，相信戰爭正在走來的人不少，「不過我覺得，小打可能，但爆發全面戰爭的可能性仍然不大」，因為拜登已經明確表示美國不會參戰，那麼歐洲還有誰會與俄羅斯打呢？最終恐怕要妥協。關鍵是在什麼位置，以何種方式妥協，以及那要等多長時間。