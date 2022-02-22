三立主播、節目《消失的國界》主持人李天怡和配偶郭人杰等3人，昨（21日）被爆涉嫌A三立總經理張榮華25萬元美金（約700萬元台幣），遭台北地檢署約談、搜索住處，李天怡以50萬交保並請辭三立電視，引發社會譁然。李天怡過去任職三立10多年，曾在播報前因心臟病發倒地，緊急由呂惠敏代播；而她多年前的照片日前也被公開，一堆網友都大呼認不出。

李天怡2011年5月21日播報晚間新聞前，心臟病無預警發作，心跳一度跳到破200而不支倒地，臨陣換呂惠敏代播，後來透過手術治療才撿回一命。李天怡當時驚魂未定地受訪表示：「我不敢再鐵齒了！去年是在主播台上發作，上月我和馬來西亞台商在餐廳吃飯，吃到一半發病，也在餐廳躺下。」

李天怡更透露心臟是罩門，罹患二尖瓣脫垂、心律不整，因主持《消失的國界》時常出差各國，很擔心突然發病，「上次去巴西，從聖保羅搭機返台時曾發作，另一次在舊金山採訪發病，在峽谷中休息。」李天怡本來打算一直拖下去，直到這次在播報前心臟病又發，才鼓起勇氣接受治療，而她的人妻好友當時也在臉書勸她快去看醫師，虧不要老是只想賺錢，萬一病逝老公會拿她的錢去養小三。

如今李天怡和丈夫郭人杰因涉嫌浮報進口動物價格私吞700萬台幣，夫妻倆過去的合照跟著被翻出，許多網友一看都愣住，忍不住留言吐槽：「這真的是本人嗎」、「照＂騙＂？」、「和小編貼的那張也差太多了吧」、「知道化妝師有多厲害吧」、「傻眼貓咪」等。

李天怡和丈夫郭人杰早年的合影，被網友虧跟現在差很大。（圖／中時資料照）

網友評論李天怡的舊照。（翻攝臉書）

這件爭議的起點源自於三立總經理張榮華2020年入主南台灣最大私人動物園「頑皮世界」，委託李天怡、丈夫郭人杰、澳洲台商友人李吳達3人的「亞太印象」公司，計畫向台灣非洲友邦史瓦帝尼以近億元進口18隻長頸鹿及犀牛、羚羊等大批非洲野生動物，事後進口動物因故破局，但頑皮世界卻發現3人涉嫌浮報進口動物價格，涉犯《刑法》背信罪。