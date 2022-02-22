國民黨主席朱立倫抨擊國民黨是「內鬥黨」，被解讀是劍指中廣董事長趙少康、孫文學校總校長張亞中。對此，張亞中今表示，黨員願表示意見是可貴的事，怎會是內鬥？權力在朱立倫手上，「我們是對黨的發展提出看法，沒有要鬥他的權力，我們有要罷免他、推翻他嗎？沒人講這種話。」呼籲朱立倫要聞過則喜。

趙少康、張亞中昨出席國民黨中央委員史碩仁的記者會，會中提出「各級參選制度」、「青年參政培訓制度」、「黨務嚴守行政中立」等建言，也砲轟朱立倫邀請立委傅崐萁參與年底選戰策略會報有爭議。對此，朱立倫在參加黨務幹部共識營時表示，「全世界最有名的內鬥黨就叫國民黨，最喜歡內鬥」，還意有所指地說「現在想2024的都是黨內敗類」。

面對被暗指內鬥，張亞中今天表示，有中央委員聯署希望能召開臨時中央委員會，黨中央事後打了幾通電話，陸續有人撤案，判斷臨時會已經開不起來。只是，忠誠黨員願意表示意見是可貴的事，聆聽都來不及了，怎麼會說這是黨的內鬥？

張亞中說，開臨時中央委員會又不是選舉，只是對未來提出看法；而權力還是在朱立倫手上，沒有人要鬥朱立倫的權力，「有要罷免他、推翻他嗎？沒人講這個話！」大家只是想講出心中的話，目的是為了讓國民黨能更好、能執政。

「我們身上一點權力都沒有，怎麼鬥？沒有選舉又要鬥什麼？」張亞中說，當權者要了解，國民黨是全民的政黨，不是一些人的政黨，掌握權位是代表要負更多責任、傾聽更多聲音，特別是聽黨員的呼喊，「我相信你(朱立倫)說的不會是真的，如果有這樣的想法就太不應該了。」

對於朱立倫說「講2024的人都是敗類」，張亞中說，台灣是自由社會，國民黨也是自由開放，講2022、2024，甚至是2028有什麼關係？就像趙少康說要選2024總統，他是敗類嗎？不是吧，有政治懷抱有什麼不好？

張亞中說，黨的可貴在於有忠貞黨員，講的話或許不如黨中央所願，但中央委員們1年繳10萬、1整年可能只開1次會，有太多話沒辦法跟黨中央說，現在只是想到黨中央表達看法，怎麼卻變成敗類，「這種話我很難接受」，希望朱立倫能「聞過則喜」。