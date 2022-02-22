22日，日本最大企業遊說團體呼籲，當地政府不要再以抗疫理由繼續封境，應該更進一步放寬外國人入境限制。

上周，日本政府宣布從3月開始，每日入境當地人數從3500人最多，提高至5000人。日本經濟團體聯合會(Japan Business Federation)雖然認同當地政府的新抗疫政策，並認為日本跨出融入全球經濟發展的一步，不過，日企代表還是嫌不夠，覺得中央太保守要多再鬆綁一些才對。

經團聯獻計，日本政府要多用數位科技來簡化繁瑣入境規定，將國門再開大一點。同時，許多國家已不再把新冠病毒視為全球性傳染病，取而代之的是地方或區域流行病。

事實上，21日英國政府宣布，計畫在本周全面取消強制性抗疫社交禁令，不再限制民眾自由，要學會與新冠病毒日後共存。

2021年11月底時，日本政府開始又全面禁止所有新申請的外國人入境，就是希望能保護當地免於遭Omicron高傳染性的危害。