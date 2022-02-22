宇隆(2233)1月營收創下歷史新高，主要汽車領域產品表現優於預期，2、3月出貨穩定，第一季有機會淡季不淡，第二季及第三季進入旺季，單季營收有望再逐季上升再創單季新高，今年展望樂觀。

宇隆業務以汽車、自行車、工業、醫療領域為主，汽車產品包括缸內直噴、高壓油泵、變速箱控制單元、汽車正時單元(VCT)、燃料電池、ADAS。

宇隆2021年營收32.33億元，年增27.4％，創下歷史新高，其中，汽車零組件占比65％，自行車占比近20％，其它產品占比都在個位數。公司去年前三季稅後淨利4.3億元，已突破歷年最佳水準，全年每股盈餘法人上看9元。

自行車2021年底加入新客戶DT Swiss，今年下半年會再新增一個客戶，自行車目標希望每年有30％的營收成長。而自行車產品原料以現貨價報價，因此，原物料影響不大，公司視訂單需求是否額外擴增自行車產線。

毛利產值比較高的新產品行星減速機，將會在第一季或第二季對外發表，今年預計小量出貨。而台中廠預計今年底完工，主要為了未來3年自行車、減速機訂單需求，預計2023年新廠單月營收增加0.5到1億元。

由於汽車、自行車產品出貨今年依舊不錯，法人估計全年營收有望挑戰40億元大關，年增率朝2成邁進。