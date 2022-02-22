行政院長蘇貞昌今天上午前往基隆市七堵區宣布，基隆捷運第一階段南港至八堵路段線拍板定案，斥資425億元，設置13個捷運站，預計2032年4月完工通車。

蘇貞昌表示，基隆捷運不只關係基隆，而是連帶整個北北基生活圈，包括日常生活、通勤、工作，甚至假日休閒觀光，當年蔡英文總統一上任便指示納入前瞻建設，經基隆、台北、新北多年來討論，今天特別到基隆宣布定案好消息。

蘇貞昌說，不只輕軌變捷運、路線有共識，經費從80億提高到425億元，中央負擔7成7、約327億元，其餘由3縣市合理分擔，總計設13個捷運站，運量從1小時5000人提高到1萬5000人。

蘇貞昌指出，基隆捷運路線、方案談論數十年，今天拍板把輕軌便捷運，未來基隆人可直接通車到台北市及高鐵站，不只與捷運板南線交接，也會與汐東線整合。他提及，擔任行政院長後，解除基隆河沿岸禁限建，讓地方得以發展，未來貨櫃園區將變科技園區，期待交通部早日完工。