大聯盟在最近頻頻進行勞資談判，期望能讓新賽季得以順利進行，繼上次雙方只談15分鐘就不歡而散後，今天又進行長達5小時的會議，但仍沒有進展，而據報導它們將從即日起實施「每天開會」政策，更進一步加快程序，畢竟現在已經影響到春訓了。
據媒體《CBS Sports》報導，為加快流程，球員工會和資方將在本周開始進行每日會議，而多家外媒報導，雙方仍卡在「薪資仲裁球員年限」問題。聯盟把仲裁前獎金池從1500萬美元提高至2千萬美元，但與球員工會則將原先1.5億美元下修到1億，雙方對此有許多意見。
大聯盟因勞資雙方意見分歧，從12月初開始進行封館，至今已經開了7次會議，聯盟主席佛雷德(Rob Manfred)一度對順利開季相當樂觀，並宣布即將實施的兩項新政策，不過在第6次會議中雙方只談了15分鐘就結束，讓外界非常驚訝，這樣的過程恐導致雙方關係更加惡化。
而今天會談5小時仍未見效果，眼看熱身賽預定在2月27日開打，例行賽則是4月1日，若雙方繼續僵持，恐連熱身賽都會受影響，導致新球季無法順利展開，而第7次無法談成仍出在薪資仲裁球員年限部分。此外聯盟提議樂透抽籤決定選秀權球隊從3個增到4個，球員工會則要求8個。
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