大聯盟在最近頻頻進行勞資談判，期望能讓新賽季得以順利進行，繼上次雙方只談15分鐘就不歡而散後，今天又進行長達5小時的會議，但仍沒有進展，而據報導它們將從即日起實施「每天開會」政策，更進一步加快程序，畢竟現在已經影響到春訓了。

While exact plans are not finalized, MLB and the MLB Players Association intend to hold multiple bargaining sessions — perhaps every day — as early as Monday, sources told ESPN. Multiple owners and players expect to fly in for sessions leading up to MLB’s stated Feb. 28 deadline. — Jeff Passan (@JeffPassan) February 18, 2022

據媒體《CBS Sports》報導，為加快流程，球員工會和資方將在本周開始進行每日會議，而多家外媒報導，雙方仍卡在「薪資仲裁球員年限」問題。聯盟把仲裁前獎金池從1500萬美元提高至2千萬美元，但與球員工會則將原先1.5億美元下修到1億，雙方對此有許多意見。

Meeting breaking up. Among MLB proposals today: MLB raised its prearbitration bonus pool $5 million, to $20 million. Still a very large gap compared to players’ proposal. MLB also proposed to allow one more draft pick to be determined by lottery, now top 4. Players had proposed 8 — Evan Drellich (@EvanDrellich) February 21, 2022

大聯盟因勞資雙方意見分歧，從12月初開始進行封館，至今已經開了7次會議，聯盟主席佛雷德(Rob Manfred)一度對順利開季相當樂觀，並宣布即將實施的兩項新政策，不過在第6次會議中雙方只談了15分鐘就結束，讓外界非常驚訝，這樣的過程恐導致雙方關係更加惡化。

MLB and the MLBPA spent 5 hours in the same complex today in Jupiter, Fla. MLB made modifications on the bonus pool and draft lottery, but no discussions about the luxury tax. The two sides are scheduled to meet again Tuesday. — Bob Nightengale (@BNightengale) February 21, 2022

而今天會談5小時仍未見效果，眼看熱身賽預定在2月27日開打，例行賽則是4月1日，若雙方繼續僵持，恐連熱身賽都會受影響，導致新球季無法順利展開，而第7次無法談成仍出在薪資仲裁球員年限部分。此外聯盟提議樂透抽籤決定選秀權球隊從3個增到4個，球員工會則要求8個。