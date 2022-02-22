2022年2月22日，被稱為「最有愛的一天」，大陸許多新人選擇在這一天登記結婚領證，多地民政局預約早早爆滿。據北京社會建設和民政消息指出，北京市2月22日婚姻登記預約量已突破4700對。更有不少新人在社交媒體曬出凌晨排隊、坐等民政局開門的照片。

其中一位新人表示，自己凌晨四點到也只排到了第四名。更為有趣的是，一些新人不約而同選擇了「雇」板凳占位子，導致多個民政局門口出現板凳排隊長龍。

據西部決策網報導，22日在吉林省長春市有位陳先生發布影音，拍攝早上7點左右的南關區民政局門口新人排長隊領證。陳先生表示，當時氣溫是零下19度，但新人都熱情滿滿，門口排了幾十人，認為今天是個特殊的日子，也希望排隊的新人百年好合，幸福美滿。

再看到鄭州，有最火熱婚姻登記處之稱的金水區婚姻登記處門前也排起了長隊。現場一名身披白色棉被的男子格外顯眼，他說自己和女朋友經歷了9年愛情長跑，因此非常重視，自己前一天晚上已經來踩點，凌晨5點多又來排隊。