即將在本周五正式開幕的台南三井Outlet，目前正在試營運，已吸引不少購物人潮。一名網友分享自身經驗，他難得經過當地，心血來潮逛街兼購物，買了不少衣服，沒想到回家一穿發現，新衣的防盜扣還沒拆，「怎麼辦？我不是台南人啊！不可能拿發票再回去一趟請店員消磁吧」。

原PO在批踢踢發文，說他日前經過台南高鐵站附近，看到三井試營運中，進去逛了一下，對即將開幕的Outlet評價很高，不知不覺敗了5、6000元衣服。回家後才發現，店員沒有把他衣服上的防盜扣卸除，這下糗爆，不知道該怎麼辦。

「防盜門是裝好看的嗎」，網友認為可能硬體還沒完全到位，才會發生把衣服連防盜扣一起帶走的糗事。原PO無奈地說，他不是台南人，不會專程回去一趟，「一般服飾店可以幫人消磁嗎」。

鄉民紛紛搬板凳看笑話，「拿去給別家消磁，警察馬上到」、「你這時候拿回去，幫你結帳的店員會被扣薪水」、「買衣服送防盜扣」、「勸你還是和店家聯絡，看怎麼處理」。也有人建議，千萬不要自己拆，一不小心恐怕連衣服都毀了。