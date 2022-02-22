有檢疫所隔離民眾反映，親友送來的飯菜、零食有翻查痕跡。衛福部稱係為「查毒」或「違禁品」。國民黨立委李貴敏質疑，問題是行政單位有權利逕自翻攪民眾的食物或用品嗎？法源依據在哪裡？如此侵犯隱私、又不衛生的舉動顯然不符合憲法要求行政手段必須符合比例原則的規定，而嚴重侵害人權。

李貴敏表示，雖說《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例 》第7條規定「中央流行疫情指揮中心指揮官為防治控制疫情需要，得實施必要之應變處置或措施」，但翻攪飯菜算什麼「必要」措施？跟防疫又有什麼關係？

李貴敏痛批，政府官員不把人民放在眼裡，也不依法行政，一再恣意為所欲為，巳到人民忍無可忍的地步。這種違憲、違法且侵害人權的做法必須懸崖勒馬，立即停止，絕對不能再繼續下去。

李貴敏說，民眾雖被匡列隔離，但不是人犯。就算是犯人，就算在監獄裡面，受刑者物品或食物依法也不得肆無忌憚的翻攪。主事者不知道衛生安全嗎？還是不在乎民眾的食安？也不在乎病毒在翻攪過程中侵入？這樣的行政官員還稱職嗎？就算如中央官員所說，曾經發現毒品、香菸，但查驗方法眾多，不能尊重程序正義嗎？為什麼選擇高風險且侵害人權的方式辦理？

李貴敏表示，憲法之前人人平等。憲法保障民眾的財產權、隱私權，吃或不吃、吃甚麼東西，甚至嗜好，是個人的隱私。但現在政府充老大，高高在上，想怎樣就怎樣；憲法、法律如今好像裝飾品，執政黨完全不予理會，違法亂紀已經到了無可理喻的地步。

李貴敏批評，政策措施紊亂不明且常與實務脫節，行政官員與民眾更是二套標準或二個世界。以戴口罩防疫為例，民眾屢屢受罰，但主事的衛福部長陳時中卻可以脫罩、引吭高歌？官員自己做不到的事，只知道要求百姓？也不在乎執行後的風險。這種為所欲為並由百姓承擔風險和後果的行政風格，真是「假民主、真獨裁」的體現。

★保護自己、遠離毒品，中時新聞網與你一起拒絕毒害！

★吸菸有害健康 中時新聞網關心您！戒菸專線：0800-636363