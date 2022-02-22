富采（3714）將於3月上旬召開法說會，公布去年度財報，董事長李秉傑可望親自出席，法說在即，加上富采日K已經連五黑，今日盤中雖一度觸及86.7元低點，寫下新春開紅盤以來新低，但股價距離最高點已經大幅修正逾15％，早盤在恐慌情緒蔓延之下，個股全盤皆墨，富采僅下跌1％，股價相對有撐。

富采近日遭法人賣超，外資連續賣超五個交易日，投信也賣超二個交易日，富采股價因此從本波最高點104元往下修正，與今日低點86.7元相較，已經回檔16.6％。

富采預計3月上旬召開法說會，董事長李秉傑、晶電董事長范進雍、隆達董事長蘇峰正、財務長張博儀將親自出席，相同的陣容在一年前，富采掛牌後的首場法說會採實體型式，時隔一年，富采高層再對2022年mini LED產業釋出景氣風向球，市場聚焦三安光電追趕的速度、mini LED營收占比、新產能放量情況等。

隨著mini LED開案量提升，相關供應鏈從設備端到打版端，已見獲利大躍進，富采連續兩季每股盈餘逾1元，累計2021年前三季每股稅後純益達2.56元。