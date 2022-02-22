阿里山瑞里聚落申請企業輔導顧問團進場輔導，導入茶文化研習，打造茶席饗宴。(勞動部雲嘉南分署提供／劉秀芬台南傳真)

勞動部雲嘉南分署組成企業輔導顧問團，主動出擊至企業單位進行免費健診，4年來已有超過1500家次企業單位受惠，發跡於台南的一家手搖飲公司，面對手搖飲競爭激烈市場，在輔導下加強人員教育訓練、強化市場區隔，讓全台分店店整體業績於疫情期間不減反增。

雲嘉南分署長劉邦棟說，企業輔導顧問團計畫邁入第5年，今年雖仍受到新冠疫情影響，但企業發展及人才需求依舊強勁，希望透過企業輔導顧問團的協助，加速企業轉型，提升競爭力，也讓疫情衝擊降至最低，預計今年服務量能將達850家企業。

劉邦棟表示，嘉義縣梅山鄉瑞里村是昔日阿里山開發最早的地區，該區的高山茶以製茶技術精良、品質精純而聞名，但因地處偏遠且勞動力人口老化，使區域發展相對受限，近年申請企業輔導顧問團專家進場輔導，轉型觀光經營模式。

阿里山瑞里聚落導入茶文化研習及器皿製作，打造茶席饗宴，不僅多次獲得茶藝大獎，也讓整體商家營業額成長4成，去年更有超過4000人次造訪瑞里聚落。

2005年發跡於台南的鮮自然飲品店，為在競爭激烈手搖飲品市場鞏固客源，所以申請企業輔導顧問團進場輔導，不僅導入TTQS系統，強化人員教育訓練、訂定績效評估指標，更強化品牌形象、強化市場區隔，疫情期間業績不減反增加5％。

雲嘉南分署表示，企業輔導顧問陣容堅強，有包括產官學研不同領域逾80位專家學者，透過單一窗口到府客製化服務，有組織營運管理、技術升級、人才培育、勞動法令等問題需求企業都可免費提出申請，一年可享有4次專家進場輔導機會。

勞動部雲嘉南分署企業輔導顧問團免費健診