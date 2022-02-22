Netflix限制級原創日劇《金魚妻》，內容描述有著不幸婚姻的六位人妻出軌事件，讓這齣劇未演先轟動，主播劉芯彤追完這部劇後，除了建議大家不要跟老公一起看，也忍不住驚呼：「原來日本謎片『人妻的XX』的情節，就是生活日常喔」。

劉芯彤表示近日天冷加上雨勢不停，便待在家中追劇，近來追的是講述六位人妻出軌故事的日劇《金魚妻》，內容包括婚姻不幸、外遇情慾的鋪陳，她表示如果由韓國人來拍，會看到如同《夫妻的世界》、《上流社會》聲嘶力竭的演技方式，但日劇則是重視內心描述，和不落於俗套的演戲手法，不過她誠心建議最好不要跟老公一起追這部劇。

劉芯彤分析出有太多女性對婚姻的超寫實想法，像是自己老公看到勢必會追問「如果妳遇到這樣的情節，妳會怎樣？」，對於這種左右為難的問題，讓她不知道該說出真實想法，還是說謊安撫老公比較好，不過也讓她意識到日本謎片『人妻的ＸＸ』的情節，真的就是生活日常，但也忍不住提問：「日本東京的大樓價格，低樓層和高樓層價差真的這麼大嗎？住高層樓的住戶就高人一點？」

對此，網友紛紛留言：「凌晨1點看到隔天送兒子出門上學，真的停不下來」、「婚姻和學習一樣，如逆水行舟不進則退」、「如果是韓劇就沒這麼多精彩畫面了」、「日劇蠻有深度，應該讓很多女性非常有感觸」。