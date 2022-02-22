驚悚畫面曝！國3休旅車追撞拖板車 車頭全爛女駕駛無生命徵象 12:252022/02/22 中時 陳淑娥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 休旅車已撞得面目全非，玻璃破碎散落。（民眾提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 休旅車葉子板還掛在板車車尾上。（民眾提供） 國道3號南下171.5公里處發生追撞事故，疑似板車與休旅車追撞，休旅車保葉子板還掛在板車車尾上，休旅車已撞得面目全非，玻璃破碎散落，目前得知1女子當場無生命徵象，國道警方目前在現場理處中。 國3北上寶山路段4車追撞3人送醫 車流一度回堵6公里 花蓮外役監戒護科長遭追撞痛毆 2幫派惡煞依殺人未遂聲押 #追撞 #休旅車 #無生命徵象 #拖板車 #國3 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 長者騎車事故增 萬華北投最多 04:102022/02/14 地方新聞 苗30線聯大路改善 降低事故風險 04:102022/02/19 地方新聞 怪手沒綁好翻覆路中間 警民花4小時吊起 12:252022/02/20 社會 中華車拓車源 引進英國MG登台 04:102022/02/15 產業特刊 太魯閣號0402事故 家屬疾呼改革台鐵 共擬和解 04:102022/02/11 生活新聞 台鐵改革雜音多 交長：直球面對員工 04:102022/02/12 財經要聞 淡水騎士下坡追撞BMW車頭全爛 倒地送醫後不治 17:122022/02/16 社會 貨輪海上起火 車市雪上加霜 04:102022/02/21 全球財經 台中透天厝竄惡火 釀父死子傷慘劇 18:392022/02/12 社會 丹大林道再爆嚴重事故 50歲男騎士墜谷命危 17:482022/02/17 社會 天雨路滑土石鬆動車禍頻傳 桃園迴龍1晚2事故 18:112022/02/19 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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