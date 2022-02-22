休旅車葉子板還掛在板車車尾上。（民眾提供）

國道3號南下171.5公里處發生追撞事故，疑似板車與休旅車追撞，休旅車保葉子板還掛在板車車尾上，休旅車已撞得面目全非，玻璃破碎散落，目前得知1女子當場無生命徵象，國道警方目前在現場理處中。