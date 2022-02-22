蔣永佑／台北報導

以高雄市前市長韓國瑜「韓粉」身分聞名的網紅「高鈞鈞」，因不滿直播主林仕鵬在私人群組貼上她抱著女兒的相關照片，質疑林男刻意就藉此舊照曝光她已婚生子的隱私，害她掉粉有損身價，涉嫌違反個人資料保護法而提告。台北地檢署偵查終結，認為林男轉傳的照片，過去都曾見諸媒體報導，任何人皆可在網路搜尋取得，因此認為罪證不足，將林男不起訴處分。

當年在韓國瑜掀起的「韓流」中，由於鋼鐵韓粉多為年齡層偏大的軍公教人員，因此身兼主持人、模特兒及直播主多重身分，外型高䠷亮眼的高鈞鈞（本名高可娣），也就格外引人注目，逐漸吸引媒體採訪。

高鈞鈞曾公開表示，韓國瑜強調中華民國、以民為本的理念與自己相近，也非常認同韓「愛與包容」的訴求；另一個吸引她的地方，則是國家認同的部分，讓她開始知道自己從何而來，流的是中華民族的血。因此當年許多韓粉都鼓勵她出來直播，認為她是少數可以突破同溫層的人。

2021年間，高鈞鈞遭臉書粉絲團「蹭韓四君子真相」公布多年前的懷孕舊照，懷疑自己遭到網路霸凌，這番風波並衍生到另名直播主林仕鵬，高女指控林男在私人群組中貼出她抱女兒等相關照片，故意曝光她已婚生女的過去。

據檢方調查，高鈞鈞指稱私領域遭侵犯的上述生活照，包括高女懷孕期間與家人的合照及高女女兒參加各種體能及音樂比賽的照片，高鈞鈞為此不滿家人和小孩長相曝光，控告林男涉嫌違反《個人資料保護法》。

但檢方查出，林男在群組公照片後，僅問大家像不像？並沒有指名道姓說照片主角是高鈞鈞和她的小孩，且這些照片曾出現在其他媒體相關報導，一般民眾皆可在透過網路搜尋取得，再者林男並無揭露照片人物身分，亦無其餘應受保護之個人隱私，因此將他不起訴。