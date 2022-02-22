俄烏戰情升溫，如果俄羅斯入侵烏克蘭，將面臨制裁，恐引發對供應短缺的擔憂，導致倫敦金屬交易所(LME)註冊倉庫鎳庫存不斷減少，周一倫敦(LME)鎳價上揚，漲逾10年高點，與鎳價連動性高的不鏽鋼族群具發揮空間，推升台股不鏽鋼股成為大盤崩跌的避風港，新鋼(2032)突圍上揚，點亮一片綠海中的一盞明燈，建錩(5014)、彰源(2030)等也相對硬挺。

因俄羅斯如果入侵烏克蘭，將面臨制裁，恐引發對供應短缺的擔憂，導致倫敦金屬交易所(LME)註冊倉庫鎳庫存不斷減少，周一鎳庫存報8萬3274公噸，自去年以來已下降了68%，致倫敦(LME)鎳價上揚，漲逾10年高點。周一終場報價，倫敦金屬交易所(LME)期鎳上漲205美元，報每公噸2萬4349美元；期鋁上漲17美元，報每公噸3279.5美元。

分析師表示，去年俄羅斯鎳開採量佔了全球的1成，考慮到俄羅斯供應可能出現中斷，而且LME註冊倉庫鎳庫存偏低，鎳將出現風險溢價，加上大陸強勁的電動車銷售數據，推動電動汽車電池製造商需求提振，亦刺激了期鎳買盤，預期鎳價易漲難跌，支撐不鏽鋼行情。

本土投顧法人認為，電動車市場蓬勃發展帶動鎳需求迅速擴大，供應更加緊俏，全球鎳庫存處於兩年多來低點，預期大陸將大幅放寬信用，俄烏情勢緊張，一旦局勢有變，可能影響俄羅斯鎳出口，加劇鎳價上漲風險。

不鏽鋼加工廠新鋼不鏽鋼需求看增，產品報價持續跟進上游調整，在鋼市熱絡下，去年營收創下近9年新高，獲利可望更佳。展望今年，新鋼全年目標出貨量年增15%，並看好鎳價居於高檔、將支撐不鏽鋼行情。新鋼預期短期第一季受農曆春節、海運遞延等因素干擾，業績較平淡，第二季起營運即有望逐步回溫。整體而言，新鋼認為今年有望呈現價穩、量增格局，有利營收、獲利有撐。周二股價一度強漲8.41%、觸及26.4元，爆量突破年線及半年線，攀上去年10月22日以來的四個月新高價，盤中仍維持3%以上漲幅。

華新周二下午受邀參加國泰證券所舉辦之線上法人說明會，受惠各國力推基礎建設帶動不銹鋼需求升溫，國際金屬原料價格持續走高。周二股價在平盤上下震盪。彰源、建錩受惠鋼價看俏，產業面向好，建錩獲外資續買超、股價穩健上攻，突破季線，彰源則遭外資轉賣超，早盤開高後漲多略修正。