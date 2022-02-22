交通部鐵道局新聞稿表示，行政院長蘇貞昌今（22）日上午10點視察基隆捷運計畫，表達行政院將大力支持，並指示鐵道局加速推動後續作業，俾因應基隆河谷廊帶及大汐止產業發展，提供基隆地區通勤捷運服務及分流台鐵運輸壓力，讓基隆捷運與汐東捷運整合銜接大台北捷運，形成北北基完整捷運路網，以引導國土有序發展。

新聞稿指出，基捷現階段先以八堵站為端點，將與基隆市政府合作整體開發為基隆新門戶。路線自南港站至八堵站，可在南港站轉搭高鐵及台鐵，銜接環島軌道路網，也可在南港展覽館站轉搭文湖線及板南線，銜接大台北捷運路網。而捷運八堵站月台緊鄰台鐵八堵站，旅客可經由地下連通道轉乘台鐵，便利2系統無縫轉乘，並設置跨站天橋，便利前後站旅客進出捷運及台鐵站。

新聞稿指出，鐵道局去年12月29日將綜合規劃報告書陳報交通部，接續啟動環評補充調查及細部規劃，將於環評審議通過後，即陳報行政院審議。並於計畫核定後接續辦理設計施工作業，計畫完成後將完整串聯基隆、汐止及南港地區整體產業發展動能，並提供廣大通勤族穩定可靠、班次密集的捷運服務。