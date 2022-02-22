隨著疫苗覆蓋率逐漸上升，各國即將迎來邊境陸續鬆綁的後疫情時代，第三季和第四季台灣旅客出國旅遊顯露曙光！

全包式假期領導品牌Club Med 日前針對468名受訪者進行「後疫情旅遊意向調查」1，調查顯示近9成民眾認為出國旅遊相當重要，且具有不可替代性；若邊境再次開放，超過6成民眾有意於半年內與另一半安排海外旅遊，顯示民眾迫不及待出國的心情。而根據Google 2021亞太區旅遊趨勢洞察報告顯示，未來各國入境隔離管制將提高出國旅遊的門檻與成本，後疫情時代下境外旅遊不再「說走就走」；報告也顯示，久違的出國旅行會使旅客更重視安全與行前規劃，他們願意提高預算入住腹地廣大的頂級旅宿，拉長旅遊時間尋求更多當地特色體驗以及戶外活動，『秘境奢旅』的型態將成為未來境外旅遊的主流趨勢。

Club Med台灣珂境總經理劉育慧表示，後疫情時代國人安全意識提高，度假村安全防疫措施、彈性預訂政策已成為基本標配，不僅如此，相較於疫情前的城市踩點行程，人們更渴望前往隱私性高且腹地廣大的定點進行深度旅遊，結合戶外活動、文化探索、永續體驗的『秘境奢旅』將成為未來海外旅遊的潛力股。Club Med看準『秘境奢旅』市場加速拓展全球版圖，全新開幕5座頂級度假村橫跨四大洲，每座度假村皆與國際衛生清消專家Ecolab藝康集團合作，落實最高標準強化清潔程序、衛生防疫措施，滿足國人『住的安心』、『行的安心』、『玩的安心』、『食的安心』四大面向旅遊需求，讓度假村能夠在邊境逐步鬆綁後，立即提供符合國人需求的安心旅遊假期。

鎖定「秘境奢旅」市場，Club Med 致力提供深入當地自然人文的全包式旅遊體驗，近期開幕5座全新度假村，橫跨歐、亞、美、非4大洲拓展據點。其中3 座頂級度假村分別為「加拿大魁北克夏洛瓦」、「印度洋塞席爾」以及「法國拉赫茲耶爾」。首度插旗加拿大的「魁北克夏洛瓦」，3.5億年前歷經隕石撞擊、地殼變動與冰川侵蝕，造就了獨特的自然景觀，魁北克夏洛瓦被聯合國教科文組織納入世界生態圈保護區之列，此處進入冬季不僅可穿梭山林享受滑雪快感，旅客更可嘗試長達7.5公里的滑雪體驗，同時俯瞰聖勞倫斯河景。

英國凱特王妃蜜月勝地「印度洋塞席爾」，也被《國家地理雜誌》評選為「一生必去的50個地點之一」，旅客可深入聖安妮島熱帶叢林，體驗身心合一的瑜珈與冥想，或在全球少數古老的海洋保育區域中參與珊瑚復育計畫，一島一度假村的奢華設定讓這座私人島嶼遺世獨立又保有隱私與靜謐。坐落於法國和義大利邊境的「法國拉赫茲耶爾」是 Club Med 在阿爾卑斯山上第18座滑雪度假村，這座全新開幕的雪村猶如阿爾卑斯山神的陽台，可180度眺望群山銀白雪景，滑雪只要30分鐘，即可穿越邊境抵達義大利古鎮拉特烏伊萊，全方位體驗法義邊境文化。

「中國麗江」則位於雲南核心地帶，是通往「絲綢之路南段」和「茶馬古道」的重要通道，在保存完好的千年古城之中有著迷人的納西文化，不僅可親採蘑菇品嚐納西風味，亦可跟著納西民族學習東巴文字，來場美麗的文化邂逅。另一座擁有世界級冰雪資源的「中國長白山」不僅被古老的滿族視為聖山、朝鮮族的聚居地，更是全球三大粉雪基地之一，滑雪後的體驗更精彩，擁有「神水」美譽的長白山火山溫泉和人蔘雞湯將喚醒旅客身心活力，或可選擇漫步於世界級的火山口湖天池，也是探訪長白山一大樂趣之一。因應「秘境奢旅」趨勢，Club Med 以全球多達72座度假村迎接後疫情旅遊時代，讓旅客從山景、海景中汲取大自然能量，從戶外活動、文化探索、永續體驗出發為旅客帶來更多選擇。