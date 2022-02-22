肝病是國人常見疾病，肝癌更是高居國人癌症死因第二位，其中8成都是B、C型肝炎造成。目前國民健康署提供45至79歲民眾終身一次免費B、C型肝炎篩檢，全台近7000家醫療院所提供服務；今年3月1日起，將擴大為所有專科醫師皆可提供服務，不限內科或家醫科醫師，預計全台將有3.4萬名醫師可提供篩檢服務，大幅提升便利性。

目前全台有近7000家成人預防保健特約醫療院所，由內科或家醫科醫師提供B、C肝篩檢服務；今年3月1日起將擴大資格，所有專科醫師皆可加入服務行列。（國健署提供）

世界衛生組織（WHO）宣示「2023年消除病毒性肝炎」，我國則朝向「2025年消滅C型肝炎」目標邁進。國健署署長吳昭軍表示，肝臟是沉默的器官，生病了可能不知道，因此篩檢是很重要的；109年9月28日起，終身一次B、C型肝炎篩檢資格放寬為45到79歲，原住民則提早至40歲，放寬至今篩檢人數高達140萬人，相比過去十年只篩了85萬人，篩檢量已有大幅提升。

台中市醫師公會祕書長、翔新診所院長劉茂彬指出，過去針對肝病的檢查大多以肝指數（GOT、GPT）、胎兒球蛋白為主，但仍可能有漏網之魚。一名70多歲男性有定期回診追蹤三高，雖然GPT數值偏高，但胎兒球蛋白無異狀，一直認為是膽固醇引起的脂肪肝；直到接受免費B、C肝篩檢後，才發現自己是B肝帶原者，進一步超音波檢查，更發現肝臟內有一顆9公分大的腫瘤。

另一名67歲女性自述曾罹患C肝並接受治療，但為了保險起見，醫師還是替她安排B、C肝篩檢，竟發現C肝病毒量高達5300萬！劉茂彬說，病毒量從幾千到幾十萬的病人他都見過，因為肝臟沒有神經，多數患者沒有疼痛感，加上肝臟的再生能力強、代償功能好，只能仰賴篩檢來發現病灶。

高雄醫學大學附設中和紀念醫院副院長戴嘉言也分享，在偏鄉外展門診中，曾有民眾因為免費篩檢而發現C肝，也有患者因此發現肝癌，正在安排手術，預計術後搭配使用C肝口服藥治療。他強調，目前C肝治療效果佳，治癒率可達98％到99％，因此現階段最重要的是「把病人找出來」，需仰賴篩檢來幫忙。

目前全台有近7000家成人預防保健特約醫療院所，由內科或家醫科醫師提供B、C肝篩檢服務。吳昭軍表示，為提升民眾篩檢便利性及普及性，今年3月1日起，成人預防保健機構的所有專科醫師都可以加入服務行列，人數將從1.9萬擴增為3.4萬。

國健署慢性疾病防治組科長胡怡君提醒，凡是45到79歲民眾（或40到79歲原住民）皆享有終身一次B、C肝篩檢機會，可上網查詢「成人預防保健服務特約醫療院所」，民眾可就近詢問並接受抽血檢查。

劉茂彬說明，通常民眾來定期追蹤三高時，如插入健保卡後發現民眾符合B、C肝篩檢資格，醫療院所可主動詢問是否要順便受檢，這樣就不需要多抽一次血，病人比較沒有負擔；如篩出B、C肝則列入個案管理並安排定期追蹤，亦可轉診到大醫院進行後續照顧。