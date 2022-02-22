動保團體提倡動物權入憲已久，但在日前修憲委員會審查中，動保入憲案並未送出委員會，為爭取動物權益，動團除了日前舉辦動保入憲大遊行外，今(22)日起也親自拜會各黨團，並力拼年底公投。動團表示，要拼今年公投會有時程壓力，但只要各黨團有共識，3月底前送出院會公告是有機會的。

日前修憲委員會審查甫結束，但只有18歲公民權修憲案被送出委員會提請院會討論，動保入憲爭取已久仍被缺席，台灣動物社會研究會、台灣動物保護行政監督聯盟理事長、台灣動物平權促進會等代表今日起將拜會各黨團，爭取共識。

台灣動物保護行政監督聯盟秘書長何宗勳表示，今早已拜會國民黨團，與國民黨團書記長萬美玲溝通後，國民黨團承諾，國民黨黨中央、立院黨團，已將動物保護入憲等議題、以及18歲公民權等，列入優先法案。

再者，國民黨黨團將於開議後，在有關入憲案的朝野協商會議中，提出召開修憲委員會討論上述優先法案。

最後，動保入憲相關文字將尋求朝野與社會最大共識，動保入憲不是禁止利用動物，而是將動物福利、善待動物等觀念與價值列入基本國策。

何宗勳說，在動保議題上，國民黨團這次相對積極，也有實質的行動，現在雖然國民兩黨在互踢，但國民黨在修憲委員會也有召集人，國民黨要主動出擊，再看各政黨怎麼回應。

至於動團對爭取年底公投是否樂觀？何宗勳說，只要在3月底前立院4個黨團經協商同意就能再開修憲委員會議提案討論，也就有機會送出院會，「現在一定是要拼今年公投，時程壓力確實很大，但臨時會都可以用10天就開完會，4大黨的意願會是關鍵。」