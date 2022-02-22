新北市汐止區一名就讀金龍國小四年級的葉姓男童，原本由單親的父親維持一家生計，但父親去年底腦中風成了植物人，家中僅剩七旬阿嬤和他，不僅無法支付龐大醫藥費，也失去濟來源。擔任金龍國小家長會長的市議員張錦豪，得知葉童的處境後，17日在臉書發起募款，短短5天善款就突破500萬，光是刷存摺，就刷超過63本，而張錦豪昨也緊急宣布停止募款。

張錦豪昨（21）日個人臉書粉專指出，感謝來自各界的善心捐款，目前善款已突破500萬元，光是存摺就已刷超過63本，為了刷本子，就佔據郵局3個多小時，並表示這幾天會將總金額整理好後，再向大家公布，呼籲民眾停止捐款。

募款5天已，善款已突破500萬元，光是存摺就刷了63本。（圖／翻攝自新北市議員張錦豪臉書）

由於款項龐大，為避免鉅額捐款遭濫用，張錦豪昨日下午特地與金龍國小校長、主任及家長會的副會長等開會，決議這筆款項將在公證人士見證下，移撥給社會局的「葉同學專戶」管理，強調捐款絕對會用在對的地方。

張錦豪說，每個參與募款活動的老師們都非常謹慎，所以每筆捐款都要輸入資料，但龐大的金額需要作業時間，待整理好後，會再向大家公布，「若3月之後，還有想協助葉同學的民眾，捐款事宜將由金龍國小輔導室接手」。