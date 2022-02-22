星座運勢網站「星座愛情運勢」公布12星座渣男排行榜，前三名分別是金牛座、白羊座、天秤座，第一名的金牛座渣卻不自知，白羊座喜新厭舊，傷透女人的心。

▍第十二名 水瓶座

十個男人九個渣，剩下的那個就一定是水瓶了，因為他實在是沒渣的「本事」，跟他談戀愛，你就知道什麼叫做鋼鐵直男，不會哄，不會裝，不承諾，說話沒情商，禮物每次送每次錯，沒一個喜歡，渣你是假，氣哭你是真，雖然他讓你感到很無奈，卻能讓你感受到滿滿的安全感，所以還是原諒他吧！

▍第十一名 巨蟹座

巨蟹座不是全網皆知的「中央空調」嗎？怎麼排名這麼低？這你就誤會巨蟹了，雖然他出於不懂拒絕，對其他女性也很好，看似是渣男撒網，但其實對心裡的那個人還是會極盡所能呵護、愛護。或許這種區別在旁人眼裡看不出來，但他非常清楚自己的偏愛。

▍第十名 雙子座

很多人會奇怪，雙子男排名這麼低嗎？難道不渣？雙子男的渣是渣在心裡，很少會實際表現出來，也就是俗稱的「有賊心沒賊膽」，比較容易被妻管嚴，甚至喜歡強勢的另一半，要是管不住他，那就只有被他渣的份了。

▍第九名 處女座

處女座與人交往就是以結婚為目的，但是他們對感情的期望過高，對另一半的要求也太高，總想找一個各方面都完美的伴侶。不過愛情就是這樣，剛開始完美無瑕、浪漫美好，一旦相處久了，各種毛病也就暴露出來。這時處女還怎能忍，各種挑刺、嘲諷任誰都受不了，分手後，他就又可以「下一個更好」。雖然情史豐富，但處女座自己都覺得有點委屈。

▍第八名 天蠍座

天蠍男渣嗎？比起渣，不如說他絕情。當他愛你的時候，他對你可謂是百依百順，當他不愛你了之後，那他就會變成渣男，尤其喜歡用冷暴力待人，建議交往期間千萬不要消磨天蠍男對你的愛。

▍第七名 摩羯座

摩羯座是最能給予另一半安全感的男人，但也會是最無情的男人。他能給你穩穩的幸福，願意為了你們的未來而奮鬥，也想要給你更好的生活。但前提是，你不會成為他前進路上的阻礙。一旦你成為了他的拖累，一旦有能助他成功的其他女人出現，他就會向現實妥協，想要讓他珍惜，你唯一能做的就是成為更優秀的自己。

▍第六名 雙魚座

雙魚座不好搞，雙魚男更難搞。和他牽手走在馬路上，你永遠不知道他在幻想和哪個女人散步。他只要看到一個美女，連未來孩子的名字都能當場想好了。看著他每天這麼朝三暮四，你只想大聲的罵一句「渣男」！

▍第五名 獅子座

在獅子男這裡，女人只分為兩種：一種是值得付出，另外一種是不值得付出，對於不值得的，他也不會拒絕，主動送上門的就拿來慰藉寂寞，不用別人罵，他自己都認同自己渣。但對於值得付出的女人，他就是霸道總裁本人，總想著將他認為最好的統統都給你，寵溺你，呵護你，所以，獅子座渣不渣，都是因人而異。

▍第四名 射手座

射手座談戀愛就是用完就丟、吃完就跑，倒不是經常見異思遷，四處留情留種，而是一旦覺得這段感情沒意思了，這種生活不是自己想要的，他不安的靈魂就開始騷動了，你敢跟他提結婚？他就敢跟你說分手！

▍第三名 天秤座

天秤男愛你的時候能把你寵上天，他愛你是真的，但不會只愛你也是真的。他也不想要腳踏兩條船，怕會敗壞自己的名聲，所以當他又喜歡別人時，最常見方式就是逼你主動說分手。你不分？反正你不喜歡什麼他就做什麼，給你甩掉他的理由，是渣男給你最後的體面。

▍第二名 白羊座

「得不到的永遠最美」，在白羊男心裡，到手即前任，曾經再怎麼用心追求的人，可一旦到手後就會覺得「也不過如此」。他們要的不是得到的結果，而是享受那個征服與得到的過程。

▍第一名 金牛座

金牛座完美的詮釋了一個渣男的最高境界：渣而不自知。他們能用最真摯的目光看著你的眼睛告訴你，我只是喜歡跟別人上床，但我最愛的人永遠都是你，讓人聽了只想把他暴揍一頓！

【本文轉載自微信官方帳號「星座愛情運勢」（ID：xingzuoaixingyunshi），經星座愛情運勢授權轉載】