今年首波寒流來襲，全台陸續傳出多人疑因氣溫驟降猝死，胸腔暨重症專科醫師黃軒指出，通常天冷都會勸民眾少出門，其實室內也要小心房間失溫問題，一旦室溫低於18度或兩房間溫差大於5度，在脫光衣服、洗澡前後、半夜上廁所、刷牙洗臉和睡眠時恐易猝死。

黃軒今(22日)在臉書粉專指出，房間內太冷恐提高猝死風險，因為室溫太低，會引發血管收縮，進而導致血壓往上飆、血液逐漸變濃稠，但若身體沒有查覺這些生理變化，一直到心臟負荷不來，就會猝死。

黃軒引用日本研究指出，身體如果一直處在冷的環境中，會刺激交感神經系統，使體內兒苯酚胺分泌增多，導致血液濃稠度提高，增加血管阻塞的機會；另外低溫還會加劇血管收縮引發血壓上升，心率加快，心臟負荷大增，耗氧量增多，嚴重時心肌就會缺血缺氧而猝死。

除了低溫會導致猝死，黃軒表示，溫差過大也會要人命，且落差愈大死亡率愈高，根據美國研究發現，溫差大於5度就會提高猝死風險。

至於房間內溫度維持幾度是安全的，黃軒說，肺疾病患者在21度的環境中至少9個小時，呼吸症狀不易發作；而心血管疾病患者，房間內保持在18度是較安全的。健康年輕者，冬天在家有保暖衣物下能保持在18度的室溫較理想。

黃軒提醒，如果房間內溫度沒有維持在18至20度，或兩房間温差大於5度，在脫光衣服、洗澡前後、半夜上廁所、刷牙洗臉和睡眠時都是猝死風險最高的時候。