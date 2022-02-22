警方確認陳男將油加滿並成功發動車輛後，才放心讓他駛離。（翻攝照片／李京昇苗栗傳真）

陳姓男子20日18時許，開車行經三灣鄉台三線103公里處，結果車輛突然熄火，他緊急停靠路旁，剛好遇到巡邏員警，員警隨即載著陳男到加油站買汽油，讓他順利加油脫困返家。

頭份分局大河派出所所長張詠浚及警員謝裕琮，當時執行巡邏勤務，發現陳姓男子在寒冷的下雨天中，站在路邊不知所措，上前關切才知陳出發前未檢查汽車油量，使得他行進間突然停頓熄火。

張詠浚擔心陳要去加油站路途遙遠而且有安全疑慮，因此載陳往返加油站買油，並確定陳男加油完畢成功發動汽車，才放心讓陳民駛離。

陳男表示所幸遇上警方巡邏經過並主動關心，才能順利脫困返家，對警方的協助感到萬分感激。

頭份分局長張明盛對於警察同仁能機警察覺民眾有異，並即時提供協助，表示高度肯定，也提醒民眾行車前應先多瞭解車況，確實檢查五油三水，才能快樂出門平安回家。

若發生車輛故障，應儘快於適當距離妥善放置三角警示牌，避免後車追撞，並聯繫道路救援或可撥打「110」請求警方協助。