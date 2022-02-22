擁有甜美臉蛋和34C的香港女星湯洛雯2012年參加香港小姐出道，最終獲得「旅遊大使獎」、「美麗昇華大使獎」及「現場最受歡迎佳麗奬」三項肯定，近年演出劇集《愛·回家》，並和「許志安小三」黃心穎前男友馬國明認戀兩年。最近香港和台灣一樣氣溫低冷，香港甚至出現8度低溫，湯洛雯在IG限動大曬粉絲福利，曬出洗泡泡浴的照片秀出白嫩大腿，引人遐想。

湯洛雯與黃心穎同為同屆港姐比賽出身的藝人，兩人私下原本感情不錯，2019年黃心穎與許志安在計程車上熱吻片流出，轟動香港，也斬斷了她與馬國明剛萌芽的戀情，同年7月馬國明和黃心穎正式分手，隔年馬國明被拍到出現在湯洛雯香閨，兩人便公開戀情，當時湯洛雯受訪，強調沒跟馬國明同居，至於被指接收閨密男友，未來相見黃心穎是否會尷尬？湯洛雯也坦蕩回應：「不會」。

湯洛雯曬洗泡泡澡美照。（圖／翻攝自roxannetong IG）

馬國明與湯洛雯交往以來，多次傳出好事近，本月13日馬國明過48歲生日，湯洛雯曬出兩人合影，寫下：「生日快樂，最重要（是）身體健康」，引來網友狂催婚，讚兩人郎才女貌，但馬國明先前便回應兩人當然是以結婚為前提交往，然而因為目前工作忙碌，暫時沒有時間考慮人生大事。

湯洛雯和馬國明交往穩定，多次傳出好事近。（圖／翻攝自roxannetong IG）

2天前香港市區也氣溫驟降，最低僅有攝氏8度，湯洛雯則在IG分享自己洗澡美照，寫下：「提高體溫！」，教大家多泡澡提高身體溫度的禦寒妙招，而照片中可見她脫光泡在浴缸裡，更從層堆的泡泡中伸出一雙雪白大腿，腿根及重要部位若隱若現，動一下就可能走光，讓粉絲看了熱血沸騰。