東引鄉樂華村村長曹恆勇要參選東引鄉民代表。（摘自曹恆勇臉書）

馬祖鄉親曹惠蘭要參選南竿鄉民代表。（摘自曹惠蘭臉書）

陳彥誠則參選中柳村村長。（摘自陳彥誠臉書）

連江縣歷經逾30年戰地政務，島上多為深藍鐵票區，但民進黨於2020年成立黨部，有意挑戰深藍版圖，今年將首度提名議員、鄉代、村長等基層民代，至今（22日）已有4人宣布批民進黨戰袍挑戰基層民代。民進黨連江縣黨部主委李問透露，四鄉五島都會有參選人，至少有10名參選人。

據悉，綠營已有4人表態爭取黨提名，馬祖鄉親曹惠蘭要參選南竿鄉民代表，東引鄉樂華村村長曹恆勇要參選東引鄉民代表，陳彥誠則參選中柳村村長，詹庭語宣布參選北竿鄉鄉民代表，4人都要爭取民進黨提名。

李問表示，縣黨部鼓勵基層參政，接下來四鄉五島都會有參選人宣布參選，至少會有10人。

值得觀察，2020年總統選舉結果，連江縣向來稱為深藍鐵票區但也出現不少變化，民進黨蔡英文總統拿下拿下1226票、得票率19.81％，此外，提名立委候選人李問拿下706票，相較於2008年的得票成長將近5倍。

李問表示，由於以往沒有縣黨部，黨部於2020年才成立，因此，這也是「史上第一次」在馬祖成立選對會，首次於馬祖提名議員、鄉代、村長等基層公職候選人，相關辦法仍在研議中，若參選者過多將會以「電話民調」方式決定人選。

李問表示，盼民進黨為馬祖地方政治帶來良性競爭與監督，也希望馬祖公共事務的討論資訊更加公開透明。

國民黨籍連江縣議長張永江表示，針對民進黨將提名基層民代樂觀其成，他認為，馬祖地方小、人情味重，無論是國民黨籍、民進黨籍出發點都是要繁榮馬祖，為馬祖鄉親努力，「馬祖共好！一起為馬祖打拚。」