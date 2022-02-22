配合228連續假期，苗栗客家圓樓2月28日正常開館，調整為3月1日休館，縣府邀您來苗栗客家圓樓坐尞。

客家圓樓每天上午9時到下午5時為開館時間，館內有客家飲食、農務，以及謝其煚先生鄉土人文展與客家文化常民展。

假日下午3時至4時，會邀請縣內藝文團隊表演歌舞及街頭藝人演出等，敬邀大家攜家帶眷來圓樓觀賞精彩演出。

2月26日到28日表演節目如下，26日苗栗縣公館運動舞蹈協會-流行歌舞.國標舞；27日苗栗縣弦鼓文藝發展協會-民族樂團；28日山風文化舞蹈團-原住民舞蹈。