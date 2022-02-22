烏克蘭局勢緊張，教育部今天表示，我國在烏克蘭有12位留學生，其中5名已遷離基輔、1名在烏克蘭東部、6名留在基輔。遷離基輔的學生中有3名計劃近日內返台。

我駐俄羅斯代表處及教育部部派駐俄羅斯教育組均向留學生強烈建議，應儘速離境，部分學生因學業因素，部分因個人因素，暫未有返台意願。