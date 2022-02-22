烏克蘭局勢緊張 我留學生有3人計畫返台 12:362022/02/22 中時 林志成 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 教育部表示，我在烏克蘭的留學生有3人將於近日返台。（林志成攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 烏克蘭局勢緊張，教育部今天表示，我國在烏克蘭有12位留學生，其中5名已遷離基輔、1名在烏克蘭東部、6名留在基輔。遷離基輔的學生中有3名計劃近日內返台。 我駐俄羅斯代表處及教育部部派駐俄羅斯教育組均向留學生強烈建議，應儘速離境，部分學生因學業因素，部分因個人因素，暫未有返台意願。 普丁承認烏東2共和國獨立 下令俄軍入侵烏克蘭東部 烏克蘭不割讓領土 烏總統：我們不欠任何人任何東西 #烏克蘭 #留學生 #基輔 #俄羅斯 #教育部 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 普丁再出招 考慮承認烏東分裂地區的獨立 00:082022/02/22 國際 華郵稱俄彙整狙殺名單 美使館憂恐攻 04:102022/02/22 話題觀察 一頁戰略競逐史 俄烏歷史糾葛一次看 10:462022/02/22 國際 G7將開視訊峰會談烏克蘭 料觸及台灣議題 10:472022/02/22 國際 烏俄危機震驚全球 張亞中忍不住警告台灣人一句話 10:182022/02/22 政治 俄軍進人烏東 外交部譴責：反對武力脅迫 12:532022/02/22 政治 拜登下令制裁烏東兩分離區 歐盟要跟進 08:502022/02/22 國際 若俄入侵烏克蘭 日本可能跟進美國實施制裁 10:312022/02/22 財經 《國際政治》普丁下令俄軍進駐烏東親俄地區 歐美同聲嗆制裁 09:432022/02/22 財經 俄承認烏東2共和國 美法英等要求安理會緊急會商 08:482022/02/22 國際 俄烏戰爭一觸即發！晶片業7年前這件慘事恐重演 09:462022/02/22 財經 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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