國際指標性金融媒體《IFR Asia（國際金融評論）》公布「IFR Asia Awards 2021」，台北富邦銀行榮獲「台灣最佳聯貸主辦行（Taiwan Loan House）」殊榮，成為台灣唯一獲獎金融業者，主辦單位則對北富銀在聯貸市場中展現的專業和創新能力給予高度肯定。

《IFR Asia》指出，新冠疫情在2021年為台灣聯貸市場帶來相當大的衝擊，根據 Refinitiv LPC數據，整體市場交易量約萎縮6%。面對充滿挑戰的市場環境，北富銀卻能發揮專業，從國內市場到亞太地區，從結構融資、綠色貸款到不動產融資、大型聯貸案，順利完成多樣化案件籌組，並在案件架構上融入永續及創新元素，贏得客戶好評，帶動貸款量穩步成長，市場占比增加至6.5%，成為民營銀行第一名，獲選為本屆「台灣最佳聯貸主辦行」。北富銀執行副總莊慧玫表示，為滿足國內外客戶多元融資及金融服務需求，北富銀持續與時俱進、創新突破，為聯貸市場開創多元可能。

在綠色金融方面，完成台灣首筆依國際標準認證之綠色聯貸案；擔任中租迪和旗下天英、天柱、天任、天心、天芮五家太陽能公司5年期新台幣156億元聯貸案主辦行，此為全台至今規模最大的太陽能電廠聯貸案，對台灣再生能源發展具重要意義；而在風電融資上，北富銀授信金額及主辦件數更穩居台資銀行之冠。同時，北富銀積極推動綠色金融與國際接軌，統籌主辦永豐餘5年期新台幣16億元綠色聯貸案，成為台灣第一筆依亞太地區貸款市場協會2021綠色貸款準則規劃並經第三方專業機構認證之綠色聯貸案，將國際標準引進國內；為越南最大民營企業集團 Vingroup 及其子公司 Vinfast Trading and Production 完成5億美元綠色聯貸案，此為越南第一筆綠色聯貸案，把永續理念帶入國際。北富銀的各項永續作為也贏得國內外一致認可，榮獲金管會「綠能科技產業特別獎」及「循環經濟產業特別獎」等7項績優表揚、「臺灣企業永續獎」創新成長獎、資誠「永續影響力獎」銀獎及《財資雜誌(The Asset)》「台灣年度綠色專案」等多項殊榮。

北富銀憑藉豐富的聯貸經驗及專業規劃能力，統籌主辦多項具指標性之重要聯貸案，包括共同主辦越南VietinBank 10億美元聯貸案，成為越南2021年借款金額最大之聯貸案；成功完成19家銀行共同參與之台灣寬頻通訊新台幣310.2億元7年期聯合貸款，是2021年台灣地區單一委任主辦行金額最大的聯貸簽約案；共同統籌主辦大聯大集團子公司世平集團（世平興業暨世平國際）新台幣140億元暨美元2.4億元聯合授信案，為台灣半導體零組件通路商歷年來金額最大的聯貸案；共同統籌主辦鼎固旗下富樂國際6.6億美元聯貸案，超額認購率達1.75倍，為2021年不動產開發商在台募集規模最大的美元聯貸案，透過重要聯貸案的成功籌組，為企業成長及產業進化提供充足動能。

展望2022，全球經濟雖已逐步邁向復甦，但氣候變遷、疫情波動、地緣政治及貿易爭端等風險依舊存在，國內外企業經營仍須面臨諸多挑戰，北富銀將秉持以客戶為中心的理念，持續為客戶提供多元、專業、永續、創新的整合式金融產品及服務，與企業攜手共創價值，成為最值得信賴的亞洲首選金融品牌。