鳴日廚房首波與晶華酒店集團合作，推出「鳴日廚房，菁華饗宴」，運用列車路線沿途食材做成料理。（雄獅旅遊提供／陳祐誠傳真）★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障

台鐵鳴日號主打5星級服務與體驗，上路以來屢獲好評，雄獅旅遊規畫以「移動的五星餐廳」為概念，歷經1年籌劃、比照國際觀光列車規格打造，正式推出「鳴日廚房」餐車服務，與晶華國際酒店集團合作，嚴選火車行經路線上沿途的在地食材製作餐點，搭配美景給旅客耳目一新的美食旅遊饗宴，3月30日展開試營運。

鳴日廚房餐車服務首波與晶華酒店合作，推出「鳴日廚房，菁華饗宴」，提供佳餚美酒，運用列車路線沿途的在地食材，如蘭陽金柑、刺蔥、櫻桃鴨等都將入菜，就連上菜時序也經過設計，例如經過龜山島時，旅客可以邊欣賞蔚藍海景，邊品嚐蘇澳漁港新鮮漁獲；抵達花蓮時，則有紫心地瓜泥製作的拉麵瀑布創意甜點，行程今日起可於雄獅旅遊官網預購。

車廂設計部份，鳴日廚房分別增設1節備餐車廂和2節用餐車廂，用餐車廂分別可容納28人和26人，內部裝潢融合東西方設計風格，展現靜謐優雅的低調奢華。

雄獅旅遊總經理游國珍表示，鳴日廚房不僅是鳴日號的全新嘗試，也是國內鐵道旅遊首次將5星飯店餐飲服務搬上移動的列車，設計及服務安排皆向國際觀光列車規格看齊，無論在餐點搭配、服務流程、杯盤選用等，皆經過反覆測試才完成。

服務以列車窗景為題，讓旅客在移動過程飽覽鐵道風光的同時，還能從餐盤中感受在地多元的風土魅力。游國珍說，期盼將鳴日號打造成為台灣意象的代表，提升台灣在國際觀光領域的價值。

雄獅指出，鳴日號將採觀光列車與鳴日廚房餐車2種不同編組規劃遊程，其中鳴日廚房試營運階段選擇晶華酒店為合作夥伴，主打1日和2日花東行程，1日遊程規劃前往花蓮，去程在列車上享用美味午餐，並在特殊路段緩行，欣賞龜山島、清水斷崖絕景；回程則是享用以鴨賞、三星蔥、包心粉圓等宜蘭特產製成的甜點套餐。

2日遊將尋訪台東，除了在列車上享用午餐外，回程提供日式料理，並於龜山島緩行路段安排輕鬆微醺時光。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障