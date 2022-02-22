俄羅斯與烏克蘭緊繃情勢再度升溫，台股今（22）日開低後失守「萬八」關卡、一度重挫381.11點至17840.38點。不過，京城銀(2809)在股利配發金額創高、現金殖利率逾5％題材護體下，股價開高上漲0.86％至40.95元，截至午盤仍小漲持穩盤上，表現逆勢穩健。

京城銀過去獲利表現雖亮眼，但受限法定盈餘公積尚未達到實收資本額門檻，按銀行法規定現金股利至多僅能配發1.5元。隨著法定盈餘公積在2020年上半年突破實收資本額門檻後，使未來配發股利金額將不再受限於1.5元天花板。

而京城銀2020年每股盈餘4.9元，但當年配息金額僅小增20％至每股1.8元，董事長戴誠志對此在法說時表示，主要考量一致性及穩定性2大重要指標，希望未來5～10年均能維持此水準，以較保守的決策，確保做出的承諾能持續兌現。

京城銀2021年合併淨收益102.61億元、年增達15.21％，雖受一次性提列台開22.97億元債權損失拖累，稅前淨利65.05億元、年增3.87％，稅後淨利56.3億元、年增2.54％，每股盈餘（EPS）5.02元，仍順利改寫新高。

京城銀董事會通過2021年股利分派案，決議擬配息2.1元、金額創歷年新高，盈餘配發率約41.83％，符合日前法說時透露股利發放可維持一致性及穩定性預期，以昨（21）日收盤價40.6元計算，現金殖利率達約5.17％。公司將於5月9日召開股東常會。