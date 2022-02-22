前總統陳建仁加入民進黨，被外界認為是最強活棋，不排除會角逐台北市長或接任中央流行疫情指揮中心指揮官。今天上午行政院長蘇貞昌回應，陳時中做得很好，沒有要換指揮官。

蘇貞昌說，陳時中做得很好，現在在位子上，並沒有要換指揮官，若要換指揮官、要當指揮官的人也不一定要入黨；不過，陳建仁學養俱豐，對國家貢獻很大，如今願意加入民進黨，相信全黨同志都熱烈歡迎。