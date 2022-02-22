「最強活棋」陳建仁接疫情指揮官？蘇貞昌駁：陳時中做得很好 12:412022/02/22 中時 陳彩玲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 行政院長蘇貞昌表示，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中做得很好，沒有要換指揮官。（陳彩玲攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 前總統陳建仁加入民進黨，被外界認為是最強活棋，不排除會角逐台北市長或接任中央流行疫情指揮中心指揮官。今天上午行政院長蘇貞昌回應，陳時中做得很好，沒有要換指揮官。 蘇貞昌說，陳時中做得很好，現在在位子上，並沒有要換指揮官，若要換指揮官、要當指揮官的人也不一定要入黨；不過，陳建仁學養俱豐，對國家貢獻很大，如今願意加入民進黨，相信全黨同志都熱烈歡迎。 陳時中選台北市長？游淑慧批「貪心」：看了很不舒服、很不爽 陳時中選北市？葉元之曝5缺失：他會是好市長嗎 #陳建仁 #指揮官 #陳時中 #最強活棋 #疫情指揮官 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 成為最強活棋？蔡英文親自推薦 陳建仁低調加入民進黨 08:142022/02/22 政治 陳時中選台北市長王世堅好擔心？ 郭正亮語出驚人曝關鍵 17:352022/02/20 政治 陳建仁入黨成台北市長活棋？ 民進黨：一定提出最好人選 10:392022/02/22 政治 贊成陳時中選台北市長？過半民調結果令人意外 09:552022/02/22 政治 檢疫10天再縮短？陳時中透露關鍵指標：超過就緊縮 18:562022/02/21 生活 陳時中稱高端獲WHO支持 柯酸：台大醫學系不用考醫生執照了 11:502022/02/22 政治 直播》中油傳播鏈擴大 台南家族再增確診 陳時中最新說明 13:512022/02/22 生活 陳時中回應是否參選台北市長 網友聽完批：吃碗內看碗外 13:232022/02/20 政治 蔣萬安：若陳時中認為選舉比防疫重要 那是他的選擇 10:542022/02/22 政治 住集檢所「便當遭翻攪」惹民怨 陳時中列8大危險物 15:142022/02/21 生活 葉元之》陳時中會是一個好市長嗎？ 09:112022/02/20 政治 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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