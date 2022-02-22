小S、蔡康永「世紀大合體」互動爆笑。（CATCHPLAY＋提供）

CATCHPLAY原創自製，小S徐熙娣主持的OTT綜藝節目《熙娣想聊》，自上架後話題不斷，蟬聯七周觀看排行榜冠軍，再現天后魅力。周四迎來本季最終回，小S與昔日搭檔蔡康永世紀大合體即將登場！在今日釋出的最新預告中，小S盛裝迎接老戰友蔡康永，卻馬上被吐槽：「你幹嘛穿這樣，很土耶…」小S回嗆：「我今天穿這樣完全是配合你等一下要做的事情OK！」

小S與昔日拍檔蔡康永，兩人互動向來活潑大膽、談話內容辛辣沒有極限，始終是觀眾們最愛的主持搭檔，小S透露：「我想康永哥一定覺得眼看節目都要結束了，怎麼還沒有邀請他擔任來賓而走心！」為此小S也向他話：「不用等大家敲碗，我也一定會邀請康永哥當來賓的，他那麼重要，重要的當然要放在最後的壓軸！」

本集節目中，來賓蔡康永將擔任一日攝影師，而主持人小S將以一身華麗又浮誇的黑色薄紗禮服擔任蔡康永的攝影助理，她說：「因為今天要當你的攝影助理，我問過攝助都穿什麼，他們都說全黑，所以我今天才會穿這樣。」

兩人前往秘境池畔替三位猛男進行一日攝影工事，小S與蔡康永無厘頭的動作指導，除了逗樂在場猛男，兩人也頻頻大笑一度拍不下去，最後進行重頭戲終極二選一單元，受不了小S犀利問題的蔡康永怒嗆：「妳問這些問題，不會折壽嗎？」令小S哭笑不得。《熙娣想聊》最終回麻辣女王小S迎接昔日老戰友蔡康永，一搭一唱的老拍檔世紀合體將鬧出什麼爆笑內容？蔡康永將如何接招小S的犀利終極二選一？網友格外期待壓軸的《熙娣想聊》本季最終回。