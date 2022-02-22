市議會訂立瘦肉精「零檢出」規定遭行政院宣告無效，台北及台中、嘉義、台南市議會聲請釋憲，22日憲法法庭開庭，市議會及行政院委任的律師在法庭上，針對萊豬檢驗是否專屬中央權限，地方自訂標準是否會各自為政彼此爭辯，庭末審判長許宗力諭知擇期宣判。

審判長許宗力大法庭在辯論一開始就先針對台北市議會來函，要求刪除自治條例涉違反「國際法、構成國際貿易障礙」的辯論爭點，進行解釋，許宗力表示，這個爭點憲法法庭經大法官評議後，認為有必要性仍列為爭點。

台北市議會的代表及律師表示，中央的行政機關利用行政權改變地方的立法權，將會導致地方的立法權能力降低；例如防疫的地方具體規範及電子遊樂場條例等，各縣市政府有權可以調整，為了地方民眾健康，當然可以對萊豬訂立較嚴格的檢驗標準。

台北市議會代表也質疑，國防部及教育部要求下屬單位不能買萊豬食品，但行政院為何沒有意見，為何檯面下做可以？地方自訂檢驗標準為何不可以？中央政府的標準不一，況且行政權要受抑制，否則將會讓地方的立法權權受侵犯。

台中市議會的律師表示，這項爭議事件議會已提訴願，但遭行政院駁回，向台北高等行政法院提告後，也被法官認為要依釋憲程序，由於本案行政爭訟救劑途徑行不通，希望憲法法庭可以受理本案並作成憲法裁判。

行政院代表孫迺翊教授認為，萊豬進口涉及國際貿易政策是中央專屬事項，我國是WTO會員國，所以進口豬肉萊劑安全許量標是中央立法並執行或交由地方執行；本案是否有因地制宜的必要，食安法的風險評估是由科學評估，地方沒有說明為何要特別制定更嚴格的標準。

衛福部委任的律師洪偉勝，萊豬涉及中央事項、地方不能各自為政，否則將會封鎖台灣的國際貿易，本案涉及國際貿易問題，食品安全標準由中央規範，聯邦國及歐盟都是如此運作。WTO相關規範已涉及健康規範，但地方沒有提出本案有因地制宜的必要，本案聲請無理由，憲法法庭應裁判駁回。

詹森林大法官提問，為何國防部明令官兵不得使用含有萊豬的食品，但行政院卻一般民眾食用沒問題，那為何不讓國軍官兵及國家運動選手及孩童食用？衛福部代表表示，教育部等機關對學校及其單位有各方面的考量，並非萊豬食品有問題，產業政策可以有差別待遇。