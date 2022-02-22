Uber Eats 為了讓消費者及訂閱會員對優惠方案更有感，於今（22）日推出超過一個月的「很會優！會員打牙祭」活動，回饋「優饗方案」以及「雙享方案」會員。即日起至年3月31日祭出包含 Uber 乘車優惠、Uber Eats 訂餐飲與生鮮外送時可以使用的9大超殺優惠，包含首次推出會員專屬「優步儲值金 (Uber Cash)」點數優惠活動，讓「優饗方案」及「雙享方案」會員可以靈活使用於 Uber 或 Uber Eats 平台上的消費優惠，希望讓會員享受最有感的禮遇。

天氣濕冷不想出門吃飯、補生鮮，或還是得出門走透透工作的民眾全都可以享受！即日起至3月31日，Uber Eats 「很會優！會員打牙祭」提供「優饗方案」及「雙享方案」訂閱制會員們可以獲得 Uber 乘車、Uber Eats 美食、訂生鮮各種優惠：

美食優惠：外送訂單消費滿額399元並輸入【會員餓餓】可享三次100元優惠折抵；外帶自取輸入【外帶好餓】享三次7折優惠，單筆消費最高折抵100元。

生鮮雜貨：首購生鮮雜貨之會員消費滿100元時，輸入【生鮮很餓】就可享有一次最高5折優惠，單筆消費金額須滿100元，單筆消費最高折抵150元；會員輸入【生鮮餓餓】即享有兩次75折優惠，單筆消費金額須滿250元，單筆最高折100元。

預約行程：優步新用戶專屬優惠，新用戶輸入【優饗三百】可獲乘車優惠 1 趟最高折抵 300 元乘車優惠；輸入【優饗高雄小黃】，可獲得高雄優步小黃乘車優惠 2 趟 150 元折抵優惠。乘車優惠適用期間為3月1日至3月31日。

平台首次推出「優步儲值金 (Uber Cash)」點數優惠活動，讓消費者可以靈活使用於 Uber 或 Uber Eats！「優饗方案」及「雙享方案」會員除了享 Uber Eats 精選商家訂單滿199元無限次0元外送費優惠外，於即日起至2月28日，於 Uber Eats App 餐廳或生鮮雜貨商家合作夥伴消費滿350元，可享訂單消費金額6%等值的「優步儲值金 (Uber Cash)」，實質回饋看得見。

此外，「會員打牙祭」活動期間超過千家人氣精選餐廳，因應推出優惠響應，讓每一日的獨享折扣優惠充滿新意，會員於即日起至3月31日，至 Uber Eats App 即可享有如指定商家品項折扣、精選品項買一送一、滿額贈餐點.....等，不只如此，會員除了餐廳既有折扣優惠外，於指定熱門餐廳消費，輸入指定優惠碼，還能額外享有兩次單筆最高折50元之75折優惠。